"Время Голованова": гость программы – Дмитрий Спивак

Главные темы - внеочередное заседание Верховной Рады и медицинская реформа

"Время Голованова": гость программы – Дмитрий Спивак

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".

С гостем программы – политиком  и телеведущим Дмитрием Спиваком – Василий Голованов обсудит следующие темы:

  • - Внеочередное заседание Верховной Рады.
  • - Кадровые вопросы: когда назначат Саакашвили на новую должность?
  • - Медицинская реформа: власть критикует, но и не останавливает.
  • - Деоккупация Крыма: какую стратегию готовит власть?

Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на канале "Украина 24".

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