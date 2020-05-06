"Время Голованова": гость программы – Дмитрий Спивак
Главные темы - внеочередное заседание Верховной Рады и медицинская реформа
На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".
С гостем программы – политиком и телеведущим Дмитрием Спиваком – Василий Голованов обсудит следующие темы:
- - Внеочередное заседание Верховной Рады.
- - Кадровые вопросы: когда назначат Саакашвили на новую должность?
- - Медицинская реформа: власть критикует, но и не останавливает.
- - Деоккупация Крыма: какую стратегию готовит власть?
Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на канале "Украина 24".