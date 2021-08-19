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Власти Афганистана слабо противостояли Талибану, считают 45% украинцев – опрос Опрос показал, что 86% украинцев считают, что ситуация в Афганистане приведет к новой волне миграции афганцев в западные страны

Среди украинцев, которые знают о захвате "Талибаном" власти в Афганистане, 45% считают, что это произошло, потому что прежняя власть Афганистана не была достаточно эффективной, чтобы ему сопротивляться. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus Research.

В опросе 85% жителей городов Украины в возрасте 18-60 лет указали, что знают о том, что движение "Талибан" захватило власть в Афганистане и контролирует всю территорию страны.

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Среди причин, по которым афганские власти не смогли удержать контроль над страной под нажимом "Талибана", респонденты, знающие о данном движении, чаще всего выбирали то, что прежняя власть Афганистана не была достаточно эффективной, чтобы сопротивляться "Талибану" (45%) и то, что без военной поддержки США и НАТО афганские войска не смогли противостоять талибам (43%).

86% респондентов, которые осведомлены о движении "Талибан", считают, что ситуация в Афганистане приведет к новой волне миграции афганцев в западные страны.

Что касается реакции различных стран на установление власти "Талибана", то 30% респондентов считают, что США будут противостоять талибам, и только 12% и 8% считают, что власти "Талибана" будут противостоять Россия и Китай соответственно. 42% респондентов, которые осведомлены о движении "Талибан", считают, что население Афганистана будет оказывать определенное сопротивление власти "Талибана", но только 4% считают, что население будет оказывать ей сильное сопротивление.

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Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. В нем приняли участие 1000 человек. Целевая аудитория - население Украины в возрасте 18-60 лет, проживающего в городах с населением больше 50 тыс. человек. Время проведения - 18 августа 2021 года.

Летом 2021 войска НАТО и США начали окончательный вывод войск из Афганистана. Этим воспользовалось движение "Талибан", которое усилило наступление на страну. После 14 августа армия талибов захватила столицу страны Кабул. Бывший президент США Дональд Трамп призвал нынешнего президента Джо Байдена уйти в отставку.

В эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" политолог Дмитрий Спивак высказал мнение, что президенту США Джо Байдену грозит импичмент в связи с ситуацией в Афганистане, где движение "Талибан" воспользовалось выводом американских войск, чтобы захватить власть:

"Насколько удастся договориться России, Китаю и руководству талибов, мы увидим в ближайший месяц. Если талибы поведут себя более лояльно, думаю, что их могут даже признать как законную власть. Байдену в связи с этим решением в Соединенных Штатах, к сожалению, вообще не до приезда Зеленского. Там ему грозит начало процедуры импичмента. Там колоссальные внутренние противоречия, там активизировались республиканцы, уже намечается раскол внутри демократов. Представляете, два события подряд, Байден пришел к власти – "Северный поток-2" разрешил, с Путиным о чем-то договорился, из Афганистана вышел, продали Афганистан. А тут Зеленский куда-то летит. Где Украина сейчас?"

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Ранее результаты соцопроса Gradus Research обнаружили, что вступление Украины в НАТО поддерживают 63% опрошенных украинцев.