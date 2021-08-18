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В МИД рассказали об эвакуации украинцев из Афганистана: есть три ключевые задачи Ситуация в аэропорту Кабула остается хаотичной

Из Украины 18 августа вылетел самолет, предназначенный для эвакуации украинских граждан из Афганистана. Однако забрать людей из Кабула можно будет только после решения трех ключевых задач.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказал спикер МИД Олег Николенко.

"Наши дипломаты сейчас работают буквально 24 часа в сутки, для нас безусловным приоритетом остается безопасность наших граждан, соответственно, эвакуация может осуществляться тогда, когда будут созданы безопасные условия. Ситуация в аэропорту хаотичная, часть аэропорта закрыта, другая контролируется иностранными войсками", - сказал представитель МИД.

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Как отметил Николенко, украинские дипломаты работают над решением трех ключевых задач:

"Первая – это безопасный приезд людей в аэропорт, речь идет о том, что около аэропорта создано несколько блокпостов, которые нужно пройти, плюс там находится большое количество людей, которые пытаются попасть хоть на какие-то самолеты. Вторая задача – посадка людей на самолет, это также усложнено из-за того, что большое количество людей в самом аэропорту, поэтому нам нужно заботиться, чтобы именно наши люди сели на правильный самолет. Также мы работаем над решением технических деталей полета, обслуживанием самолета. Учитывая сложившуюся ситуацию, ряд компаний прекратили свою деятельность. И третья задача – получение разрешения на вылет и безопасный выход из пространства Афганистана".

По его словам, как только все эти вещи "сложатся в единый пазл", эвакуация продолжится.

"Утром самолет вылетел из Украины, он находится в Омане и готов лететь дальше, как только будут решены вопросы", - добавил Николенко.

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Напомним, заместитель главы МИД Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что в Афганистане 74 гражданина Украины и члены их семей нуждаются в эвакуации.

"Мы советуем гражданам, находящимся в опасности, обращаться на горячую линию МИД или в наши посольства в Таджикистане и Узбекистане, которые сегодня совместно с нашими западными партнерами прорабатывают маршруты эвакуации наших граждан", - сказал Енин.

Ранее Украина вывезла из Афганистана 79 человек, из которых 8 украинцев, остальные - граждане других стран: Нидерланды, Хорватия, Беларусь и сам Афганистан.