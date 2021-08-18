18:54, Сегодня

Ситуация с COVID-сертификатами будет меняться из-за штамма "Дельта" – врач "Уже есть данные из Израиля, Великобритании и США, что вакцинированные массово болеют", - сказал Волянский

Ситуация с действием сертификатов вакцинации от коронавируса COVID-19 будет меняться в связи с тем, что для штамма коронавируса «Дельта» нужен новый вид вакцины.

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» заявил врач-иммунолог Андрей Волянский.

«Уже понятно, что нужна новая вакцина для нового варианта коронавируса, поэтому естественно, что будет меняться и ситуация с сертификатами вакцинации. Важная ремарка, в Евросоюзе это COVID-сертификат. Мы постоянно говорим о вакцинации. Все остальные варианты, которые на сегодняшний день в ЕС входят в сертификат – это и ПЦР-тест, и ранее переболевший – у нас почему-то об этом забывают. А на сегодняшний день уже есть данные из Израиля, Великобритании и США, что вакцинированные, к сожалению, массово болеют», - отметил врач.

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«В ЕС несколько другой срок (действия COVID-сертификатов – ред.) – 9 месяцев с момента вакцинации. Но всегда есть и какие-то позитивные новости. Позитивно то, что те, кто переболели, они или не заболевают, или болеют легко вариантом «Дельта», - добавил Волянский.

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Министерство здравоохранения Украины сообщило 18 августа, что за минувшие сутки зафиксировано 1447 случаев коронавирусной инфекции, 677 человек были госпитализированы, 40 человек скончались. Наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировано в Киеве – 181, Донецкой – 155, Одесской – 130, Днепропетровской – 93 и Харьковской (89) областях.

Ранее в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" врач-иммунолог Андрей Волянский рассказал, что в Украине началась новая волна коронавируса COVID-19, связанная со штаммом "Дельта", ее пик придется на осень:

"К сожалению, мы видим, что эта волна уже началась. Ее пик, видимо, придется на сентябрь и октябрь, но ежедневное увеличение количества новых инфицированных, новых летальных исходов уже происходит, и мы понимаем, что эта волна неизбежна. Мы еще можем что-то сделать, чтобы ее смягчить, но то, что она будет, то, что она связана с "Дельта"-вариантом, это уже, к сожалению, факт".