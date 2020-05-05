23:06, 5 мая

"Я за равноправие": известный ресторатор дал совет Шмыгалю Правила должны быть одинаковыми для всех, считает бизнесмен

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль должен уравнять условия работы для крупного, среднего и малого бизнеса, пострадавшего от карантина.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал известный киевский ресторатор Дмитрий Борисов, отвечая на вопрос, какой бы он дал совет премьер-министру.

"Совет – как можно быстрее уравнять средние, малые и микробизнесы в возможности работать. Откровенно странно выглядит скопление людей в торговых сетях. Я за равноправие, если правила установлены, они должны быть одинаковыми для всех. Или работаем все, или не работаем все", - заявил Борисов.

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Ресторатор отметил, что после карантина посещаемость ресторанов значительно снизится.

"У нас есть статистика за предыдущие кризисы, которая говорит, что даже в ситуации, когда не произошло такого ада, как сейчас, - в лучшем случае возвращается 30% гостей в первое полугодие, 50% в первый год. В целом восстанавливается индустрия в течение двух лет", - отметил он.

Напомним, ранее ресторанный эксперт Ольга Насонова рассказала, как скажется смягчение карантина на ресторанном бизнесе.