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В центре Киева мужчина с оружием прорвался на перекрытую улицу, его задержали Во время репетиции празднования 30-летия независимости произошло ЧП

В центре Киева произошло чрезвычайное происшествие на ул. Саксаганского. Ее сегодня перекрыли в связи с репетицией празднования 30-летия независимости Украины, и туда прорвался неизвестный человек с оружием.

Как сообщается в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24", правоохранители сразу же его задержали. Мотивы и детали происшествия пока неизвестны.

Инцидент произошел на углу ул. Саксаганского и Руставели. Автомобиль заехал на участок, перекрытый для движения, и пытался ехать дальше. Полицейские остановили машину, водителя попросили выйти, но тот вел себя агрессивно, на просьбу ответил отказом, однако выкинул из салона пистолет. После этого правоохранители вытащили мужчину из авто и надели на него наручники. Откуда у него оружие и есть ли разрешение – выясняется.

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Напомним, что в среду в центре Киева проходит первая репетиция парада к 30-летию независимости Украины.

Всего запланировано три репетиции — 18, 20 и 22 августа, — во время которых с 15:30 до 1:15 планируется ограничение движения транспортных средств, сообщает КГГА.

В частности, с 15:30 до 1:15 перекрытыми будут улицы:

Большая Васильковская (от Лыбидской до Крещатика);

Крещатик;

Михайловская (от Владимирской до Крещатика);

Михаила Грушевского (от Европейской площади до Крепостного переулка);

Петровская аллея;

Парковая дорога;

Владимирский спуск;

Боричев спуск;

Набережно-Крещатицкая (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала);

Богдана Хмельницкого (от Крещатика до Владимирской).

С 19 до 20 часов также будет перекрыто Набережное шоссе (от Днепровского спуска до Набережно-Крещатицкой).

Также 18, 20 и 22 августа с 15:30 до 1:15 планируют ограничить движение по ул. Льва Толстого (на участке от ул. Терещенковской до площади Льва Толстого) и по ул. Петра Сагайдачного (на участке от Боричевого спуска до ул. Игоревской).

В это время будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта.

В эти дни также приостановят работу парковки на ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), в том числе на местах стоянки транспортных средств Вооруженных Сил Украины, которые перевозят личный состав пеших парадных расчетов на б-ре Леси Украинки (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

На Трухановом острове ограничат доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта.