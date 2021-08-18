17:07, Сегодня

Репрессии против татар являются реакцией России на "Крымскую платформу" - адвокат Российский адвокат Николай Полозов назвал методы оккупационных властей "самыми грязными"

Очередные массовые обыски в домах крымских татар - это реакция оккупационных властей Крыма на предстоящий саммит "Крымской платформы", который начнется 23 августа, накануне Дня Независимости Украины. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" сказал российский адвокат Николай Полозов.

"Российская власть в полной мере использует все свое репрессивное законодательство в оккупированном Крыму, прежде всего для того, чтобы оказывать давление на местное население, преимущественно крымских татар, как наиболее значимую социальную группу, которая не приняла оккупацию и ее последствия", - сказал Полозов.

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Адвокат отметил, что крымские татары никогда не выказывали намерений действовать с оружием и силовыми методами.

"Российские власти используют самые грязные методы, в том числе обвинения в участии в деятельности террористической организации, хотя не было ни одного случая, чтобы у татар было оружие, взрывчатка, и они хотели бы применить его. Мало того, во всех прослушках нет даже намека, что они призывают к каким-либо насильственным действиям. Конечно, эти последние обыски и приговор, который был накануне, по 18 лет снова выписали, это все реакция российских властей в том числе на предстоящий саммит", - сказал Полозов.

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Напомним, 17 августа в оккупированном Россией Крыму на рассвете проходили массовые обыски в домах крымских татар в Симферопольском, Бахчисарайском районах Крыма и в Балаклавском, Нахимовском районах Севастополя, задержаны 5 человек, передает "Украинская правда".

О "Крымской платформе" Владимир Зеленский объявил в сентябре 2020 года во время выступления на сессии Генассамблеи ООН. Цель "Крымской платформы" — обсуждение путей деоккупации Крыма. Планируется, что она будет функционировать на четырех уровнях: при участии глав государств, министров иностранных дел, парламентов и экспертных кругов из разных стран.

Ранее в эфире канала "Украина 24" украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Россия по дипломатическим каналам пытается оказать давление на страны-участницы саммита. "Нет такой страны в мире, в МИД которой бы не обратились российские дипломаты с требованием не принимать участия в саммите "Крымской платформы". Очень болезненно, очень агрессивно эта инициатива воспринимается Россией. Это значит, что мы на правильном пути, что мы все делаем правильно", - сказал министр.