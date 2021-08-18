17:02, Сегодня

"Ошибка природы, продал страну России": в Украине ответили на поздравление Януковича Экс-президенту припомнили Харьковские соглашения и многое другое

Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" жестко прокомментировал обращение беглого экс-президента Виктора Януковича к украинцам по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

"Я его считаю ошибкой природы, я его не считаю нашим президентом. Это человек, который продал нашу страну России, это человек, который подписал Харьковские соглашения, человек, который сдал Крым, сдал Донбасс, и во всем виноват он… Восемь лет у нас война, я считаю, что они в этом виноваты", - заявил Георгий Биркадзе.

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Эксперт также заявил о необходимости наказания фигурантов громких уголовных дел, связанных с Революцией Достоинства:

"Нам еще с 2014 года начали обещать – все эти люди будут наказаны, будут сидеть в тюрьме, все деньги вернут. Я это прекрасно помню… Люди 8 лет справедливости ждут и до сих пор не могут дождаться. До сих пор не закончено расследование по расстрелам на Майдане... Я хотел бы, чтобы все эти дела были доведены до конца - для людей, для наших граждан это очень важно. Должна быть поставлена точка и справедливость должна восторжествовать".

Напомним, экс-президент Украины Виктор Янукович обнародовал в российских пропагандистских СМИ "обращение к соотечественникам".

Янукович назвал главной ошибкой Украины за 30 лет независимости "отказ от добрососедства" с Россией. По словам экс-президента, "народ при нашей власти жил лучше".

"Да, и при нашей власти совершались ошибки, иногда достаточно серьезные. Но при этом Украина жила мирно, была страной, обладающей самой большой территорией в Европе. Ее граждане не выезжали массово за границу в поисках лучшей жизни, ее население не сокращалось катастрофическими темпами. Украинцы разговаривали на родных языках без боязни быть обвиненными в нарушении законодательства, ограничивающего их конституционные права. Они не нищенствовали из-за непомерных коммунальных тарифов", - пишет он.

Как известно, после побега в 2014 году экс-президента Виктора Януковича в Россию правоохранители открыли против него до 10 уголовных производств.

Янукович фигурирует в делах о незаконном завладении резиденции "Межигорье" и "Сухолучье", фальсификации результатов голосований за "диктаторские законы", преступлениях против евромайдановцев, многочисленных тяжких экономических преступлениях, взятке, замаскированной под вознаграждение за авторские книги, пишет "Украинская правда".

Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам заключения.