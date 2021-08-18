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В Черкасской области похитили ребенка: подробности Похитителем, как подозревают, может быть отец ребенка, гражданин Германии

6-летний мальчик исчез в селе Червоная Слобода Черкасской области, соседи подозревают, что ребенка похитил его отец, являющийся гражданином Германии. Об этом говорится в сюжете программы "Сегодня Новости" на канале "Украина 24".

"Тихая улица в селе Червоная Слобода. Два мальчика катались здесь на велосипедах. В половине седьмого вечера на большой скорости вылетела черная машина. Из нее выскочил мужчина, схватил шестилетнего Мартина, и быстро исчез в неизвестном направлении. Соседи предполагают, что это мог быть отец мальчика - гражданин Германии", - говорится в сюжете.

Похищенный Мартин гостил у дедушки с бабушкой. В день, когда случилось происшествие, его мать была в Киеве. Встречаться с журналистами женщина отказалась, ничего не сказала и по телефону. Бабушка тоже немногословна.

Сообщается, что соседи сразу вызвали полицию, но пока поиски похитителя не принесли результата.

"Был сразу введен план-перехват. Ориентированы все экипажи полиции Черкасской области, также управления патрульной полиции. Сейчас поисками занимаются сотрудники уголовного розыска", - рассказала пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Черкасской области Зоя Вовк.

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По факту похищения ребенка возбуждено уголовное производство. Если злоумышленника найдут, ему грозит 5 лет за решеткой.

Напомним, что в мае в Киевской области 14-летнюю девочку опоили, вывезли за город и пытались похитить. Школьнице удалось связаться с полицией, но объяснить, где находится, она не смогла, только описала местность и назвала марку автомобиля. "Спросили, с кем она — она не отвечала. После чего мы поняли, что рядом с ней кто-то находится", — рассказал патрульный Богдан Овчарук.



Патрульные нашли девушку на окраине Белой Церкви. На их глазах школьница потеряла сознание, она была госпитализирована.