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"Совершить суицид он не мог": названы странные обстоятельства в гибели мэра Кривого Рога Накануне смерти Константин Павлов строил планы на будущее

В гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова есть ряд странных фактов, указывающих, что это было не самоубийство.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказала общественный деятель Инесса Билая.

"Константин был глубоко верующим человеком. Вы знаете, что верующий человек допустить до суицида не мог. Отбрасываем эту версию сразу. Он был ответственный, искренний, жизнерадостный, добрый, отзывчивый и целеустремленный человек… У него были цели на будущее. Накануне мы из нашей общественной организации звонили ему, у нас были планы по благоустройству в городе Кривой Рог", - сказала Билая.

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По словам общественного деятеля, это наводит на очень странные сомнения:

"Чаты все почищены в мессенджере, переписки со всеми - в Viber, Telegram. Это тоже наводит на какие-то подозрения… Почему-то видео всегда дается дозированно. Почему дозированно? Это тоже наводит на какие-то домыслы… Дальше – говорят, что Константин, когда в себя стрелял, был без носков. На фото после того, как он застрелился, он уже в натянутых носках".

Комментируя снимки с места смерти, Билая отметила:

"Если мы посмотрим на фотографию, когда лежит ружье отдельно, оно лежит в одном месте. Когда на фото с телом Константина – ружье сдвинуто. Это люди выкладывают в Telegram-каналах, тоже наводит на какие-то подозрения очень серьезные".

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Напомним, мэр Кривого Рога Константин Павлов 15 августа был обнаружен мертвым с огнестрельным ранением в загородном доме в селе Вольное.

Полиция устанавливает обстоятельства смерти криворожского городского головы. Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал держать дело на личном контроле.

Спикер МВД Артем Шевченко сообщил, что правоохранители рассматривают три версии причины гибели мэра Кривого Рога.

"Зарегистрировано уголовное производство по ст. 115 "Убийство", проводятся первичные следственные действия. Безусловно, тут количество вариантов ограничено: это убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием. Такое бывает, я имею в виду последнее. Нужно провести первичные следственные действия, понять, что стало причиной, провести экспертизу оружия, установить, из этого ли оружия был произведен выстрел. Скорее всего, так и есть, но это должно быть точно установлено. Соответственно, следственные действия покажут, есть ли признаки вероятности какой-то из трех версий", — сказал он.