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Ко Дню Независимости Украины проведут более 300 культурных акций: подробности от министра Александр Ткаченко рассказал о самых интересных мероприятиях

По всей Украине ко Дню Независимости будут проведены более 300 акций - концерты, выставки и другие культурные и художественные события.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. На вопрос, над какими инициативами работает Министерство культуры в 30-ю годовщину независимости, министр ответил:

"Их очень много. Более 300 акций проводится по всей стране совместно с ОГА. Вы можете зайти на карту событий, посвященных 30-летию Независимости и в каждом регионе посмотреть, какие мероприятия будут проходить. Советую всем 22 августа посетить Михайловскую площадь, будет чрезвычайно интересный концерт. Также будет концерт в "Олимпийском". Поехал Гоголь-train в Одессу, он поедет еще в 6 городов. Проходит много выставок. Параллельно будут завершены некоторые объекты реставрации. За все 30 лет независимости я такого количества культурных художественных событий не видел".

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Ткаченко также рассказал, что к 30-й годовщине Независимости вместе с медиасервисом Меgogo и Государственным сервисом развития туризма подписан меморандум, по которому в 30 украинских музеях и заповедниках по всей стране будут введены аудиогиды.

"Почему это важно? Первая леди ввела эту инициативу за рубежом, и постепенно мы переходим к аудиогидам в Украине, потому что благодаря им и дети, и взрослые смогут более детально ознакомиться с экспозициями наших музеев и заповедников. И поскольку аудиогиды будут также и на английском языке, это означает привлечение иностранных туристов, чтобы они смогли больше узнать о нашем культурном и историческом наследии", - объяснил он.

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Напомним, 17 августа в Киеве активисты пытались повалить декорации для праздничной постановки ко Дню Независимости, установленные на улице Институтской.

На Аллее Героев Небесной сотни, которая является частью улицы Институтской, ко Дню Независимости решили установить декорации для праздничной постановки посреди мемориала погибшим участникам Майдана.

Среди декораций были элементы советской эпохи, например, стены типичной квартиры и автомат по продаже газированной воды. Декорации закрывали портреты погибших участников Майдана.

24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину Независимости. В рамках празднований, которые продлятся с 22 по 24 августа, состоится более 150 мероприятий по всей стране, сообщается на сайте президента Украины. Все они будут объединены слоганом "Ты у меня одна", который символизирует видение независимости Украины как мечты, которой стремились достичь много поколений украинцев.