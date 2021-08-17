16:28, Сегодня

Украина отправит в Афганистан самолет для эвакуации людей - Данилов

В Афганистан 17 августа из Украины отправится второй самолет для эвакуации украинских граждан.

Об этом в эксклюзивном комментарии телеканалу "Украина 24" сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"То, что касается перевозки граждан, и не только нашей страны - выполняем свою функцию и свою миссию. Первый самолет находится на территории Украины, следующий должен сегодня отправиться в Афганистан, на Кабул. Мы будем забирать всех своих граждан, сколько бы не нужно было рейсов", - заявил он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что ситуация находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского.