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Разрешения не давали — директор музея Революции Достоинства о декорациях на Институтской Активисты разрушили скандальную инсталляцию, трех человек задержала полиция

Национальный музей Революции Достоинства не давал разрешения на установку скандальных декораций на улице Институтской — об этом заявил генеральный директор музея Игорь Пошивайло в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Это неправда, это легко проверить. В целом процедура очень простая. КГГА регламентирует проведение любых публичных мероприятий в центре Киева. Открывается карточка в "Благоустрое", выдается разрешение, приходят специалисты разных сфер и пытаются понять, что будет установлено, каким образом и не несет ли оно опасности для граждан, поскольку это публичное место. А балансодержателя ставят в известность. Балансодержателем территории аллеи Героев Небесной Сотни является наш музей", — объяснил он.

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По словам директора музея, они не сразу выяснили, что декорации устанавливались без разрешения.

"Мы начали выяснять, направляя информационные запросы в Минкульт, КГГА, мы пытались понять, что за ситуация. Чтобы остановить подобные действия, нужно выяснить, в чем причина, кто отвечает за это. Я думаю, в той форме, как это было сделано, это недопустимо и возмутительно. Те объекты, те декорации, которые в первую очередь напомнили о драматических советских временах, сразу возмутили людей. Очевидно, планировались и другие декорации, которые бы рассказывали про нашу древнюю историю, про Майдан... Но почему-то начали с этих декораций. Это место — рана для многих украинцев, к нему нужно особенное отношение", — сказал он.

Тем временем корреспондент "Украина 24" рассказала, что происходит на месте событий. По ее словам, активисты сломали практически все декорации, от них остались лишь обломки. Полиция фиксирует, что происходит. Разрушение происходило в тот момент, когда на территорию аллеи Героев Небесной Сотни приехал глава КГГА Виталий Кличко. Он коротко возмутился установкой декораций и сказал, что городская власть разрешения на это не давала. Ожидается, что вскоре прибудет коммунальная служба, которая уберет остатки инсталляции.

Полиция не комментирует ситуацию, но во время демонтажа декораций были стычки. По информации журналистов, задержаны трое активистов, одному из них сломали руку. Их забрали в полицию.

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Напомним, декорации были установлены для представления ко Дню Независимости. Они закрыли портреты погибших участников Майдана на аллее Героев Небесной Сотни, которая является частью улицы Институтской. Этот факт и тематика декораций — советский быт — возмутили активистов, которые снесли инсталляцию.