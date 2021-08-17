14:06, Сегодня

За гранью добра и зла — политтехнолог о скандале с декорациями на Институтской В центре Киева разгорелся скандал из-за декораций ко Дню Независимости

В Киеве активисты пытаются повалить декорации для праздничной постановки ко Дню Независимости, установленные на улице Институтской, начались стычки с полицией.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город не давал разрешение на установку этих конструкций на месте гибели участников Майдана, и что он дал распоряжение "Благоустрою" все убрать. Также мэр резко высказался в адрес Администрации президента, с разрешения которой, по его словам, они были установлены.

Реакцию Кличко прокомментировал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политтехнолог Виктор Таран.

"Как участник Революции Достоинства я понимаю, что Кличко туда пришел, он тоже в те дни был на Майдане, ему, возможно, это болит, и он пошел это убирать. Но как политтехнолог я понимаю, что в условиях противостояния КГГА и Банковой, появился чудесный информационный повод показать, что он защитник всех киевлян. Возможен один вариант, возможен второй, а может быть, сошлось все вместе. Думаю, в этой ситуации необходимо, чтобы и Офис президента сделал заявление, и музей Революции Достоинства. Потому что если это музей разрешил, то это за гранью добра и зла", — заявил он.

Добавим, на Аллее Героев Небесной Сотни, которая является частью улицы Институтской, ко Дню Независимости решили установить декорации для праздничной постановки посреди мемориала погибшим участникам Майдана. Территория, на которой они установлены, принадлежит музею Революции Достоинства.

Читайте также: В Софии Киевской открылась выставка с Конституцией Пилипа Орлика — видео

Как рассказала корреспондент "Украина 24", среди декораций были элементы советской эпохи, например, стены типичной квартиры и автомат по продаже газированной воды. Декорации закрыли портреты погибших участников Майдана.

Активисты рассказали, что уже подали иск в полицию, так как им никто не показал разрешительные документы. Никто не говорит, кто является организатором инсталляции. Директор музея Революции Достоинства сказал журналистам, что это часть музея, все происходит под их руководством, но они никуда не обращались и не получали разрешений.

24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину Независимости. В рамках празднований, которые продлятся с 22 по 24 августа, состоится более 150 мероприятий по всей стране, сообщается на сайте президента Украины. Все они будут объединены слоганом "Ты у меня одна", который символизирует видение независимости Украины как мечты, которой стремились достичь много поколений украинцев.