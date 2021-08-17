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В Софии Киевской открылась выставка с Конституцией Пилипа Орлика — видео В Киеве открылась выставка с уникальным историческим документом

Впервые за 300 лет украинцы могут увидеть оригинал Конституции Пилипа Орлика. Этот документ 1710-го года выставили на всеобщее обозрение в Софийском соборе в Киеве. Подробности — в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Увидеть на выставке можно не только Основной закон гетмана, хотя это главный экспонат. Переговоры о возвращении реликвии из Швеции продолжались более 13 лет. Сначала шведская сторона согласилась привезти в Украину копию документа, которую уже экспонировали в 2008 году, а вот оригинал вернулся на родину впервые за 311 лет. Этот документ считают самой старой Конституцией. Только после этого документа появились конституции в Польше и Франции.

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Кроме того, на выставке можно увидеть булаву гетмана Мазепы, а также его клейноды и пять универсалов, подписанных в Батурине. Выставку организовали в стенах Софии Киевской, продлится она до 14 ноября, работает ежедневно с 10 утра. Организаторы обещают привлекать туристов как только могут.

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Конституция Пилипа Орлика - это документ, также известный как "Договоры и Постановления Прав и вольностей Войска Запорожского». Это договор, который был заключен 5 апреля 1710 года в городе Бендеры между новоизбранным гетманом Пилипом Орликом, казацкой старшиной и казаками Войска Запорожского.

Документ считается одной из первых конституций Европы и фактически провозглашал в Украине независимую республику с протекторатом шведского короля вместо подданства царю.

Он заложил основу развития украинского конституционализма новой и новейшей эпохи и стал выдающимся историческим памятником украинской и европейской политической мысли XVIII века.