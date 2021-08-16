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74 гражданина Украины и члены их семей нуждаются в эвакуации из Афганистана - МИД Украинцев в Афганистане призвали обращаться на горячую линию МИД

В Афганистане 74 гражданина Украины и члены их семей нуждаются в эвакуации.

Об этом сообщил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заместитель главы МИД Евгений Енин.

"По состоянию на сегодняшний момент посольством Украины в Таджикистане установлена прямая связь с 74 гражданами Украины и членами их семей, изъявившими желание вернуться в Украину с учетом резкого ухудшения социально-экономической ситуации и безопасности в Афганистане. Мы советуем гражданам, находящимся в опасности, обращаться на горячую линию МИД или в наши посольства в Таджикистане и Узбекистане, которые сегодня совместно с нашими западными партнерами прорабатывают маршруты эвакуации наших граждан", - сказал Енин.

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Заместитель главы МИД отметил, что Украина готова помогать и ключевым международным партнерам в эвакуации их граждан.

"Безусловно, приоритет отдается гражданам Украины, но если осуществляется эвакуационный рейс, как сегодня ночью, и есть возможность взять на борт граждан других государств, то мы это делаем, потому что мы все в первую очередь люди", - заявил он.

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Ранее Украина вывезла из Афганистана 79 человек, из которых 8 украинцев, остальные - граждане других стран: Нидерланды, Хорватия, Беларусь и сам Афганистан.

В Афганистане усилилось наступление талибов, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из страны.

13 августа "Талибан" захватил два больших афганских города, второй и третий по величине в стране после Кабула — Кандагар и Герат. Днем позже талибы взяли под контроль еще четыре столицы афганских провинций. 14 августа "Талибан" захватил Мазари-Шариф, большой защищенный город на севере Афганистана.