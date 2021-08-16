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Нужно действовать на опережение — дипломат об угрозе "Талибана" для Украины Маркиян Лубкивский рассказал, как Украине уберечься от влияния событий в Афганистане

Повлияет ли ситуация в Афганистане на ситуацию в Украине, рассказал дипломат Маркиян Лубкивский в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Я не хотел бы дополнительно нагонять страх, который есть сегодня в Афганистане и во всем мире. Ситуация действительно критическая. Ситуация не повлияет (на Украину — ред.), но для того чтобы так было, нужно осуществить целый ряд мероприятий, касающихся Украины. Очень хорошо, что оперативно отреагировало Министерство иностранных дел Украины и уже состоялась первая часть эвакуации наших и других граждан. Это первый момент. Второй — министерство планирует усилить наше дипломатическое присутствие в Кыргызстане. Это тоже очень важно с точки зрения отслеживания ситуации и событий в Афганистане", — сказал он.

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Также, по мнению Лубкивского, нужно собрать Совет национальной безопасности и обороны Украины.

"Мы понимаем, что "Талибан" — это не Афганистан, это гораздо шире. Поэтому существует угроза распространения политики "Талибана", террористической деятельности на другие государства. Мы должны исключить такие вещи у нас в Украине. Поэтому я бы рекомендовал СНБО, который возглавляет глава государства, провести в ближайшее время специальное, возможно, закрытое заседание с участием всех силовых ведомств, прежде всего Службы внешней разведки, Службы безопасности, Министерства внутренних дел и обсудить риски, которые, вероятно, существуют для Украины. Я верю, что таких рисков немного, но мы должны действовать на опережение", — сказал он.

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Напомним, в Афганистане усилилось наступление талибов, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.

13 августа "Талибан" захватил два больших афганских города, второй и третий по величине в стране после Кабула - Кандагар и Герат. Днем позже талибы взяли под контроль еще четыре столицы афганских провинций. 14 августа "Талибан" захватил Мазари-Шариф, большой защищенный город на севере Афганистана.

Группировка "Талибан" остановилась на въездах в столицу Афганистана Кабул - это единственный крупный город, который еще контролируют официальные власти. Боевики ведут переговоры о мирной смене власти.

Между тем толпы афганцев пытаются покинуть страну, они устроили столпотворение в аэропорту Кабула. Люди даже пытались улететь, зацепившись за шасси и другие части самолетов, некоторые из них погибли, сорвавшись с самолета при наборе высоты.

Украина вывезла из Афганистана 79 человек, из которых 8 украинцев, остальные — граждане других стран: Нидерланды, Хорватия, Беларусь и сам Афганистан. На данный момент в Афганистане остаются, по данным МИД, 50 украинцев.