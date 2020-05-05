19:31, 5 мая

Как спасти медреформу - экс-министр назвал два условия Олег Мусий обеспокоен перспективой закрытия госпиталей

Второй этап медицинской реформы в Украине можно спасти от провала при условии выполнения двух условий.

Об этом заявил в эфире канала "Украина 24" экс-министр здравоохранения Украины Олег Мусий.

Мусий прокомментировал угрозу закрытия больниц и увольнения медперсонала из-за нового механизма финансирования медучреждений:

"Существует очень много проблем, особенно меня беспокоят госпитали ветеранов войны, которые должны быть тоже закрыты, так как на сегодня имеют большие проблемы с предоставлением бесплатной медицинской помощи даже для наших солдатиков, которые воюют на востоке".

По его словам, ситуацию можно будет исправить, если будет выполнено несколько условий.

"Первое - президент будет искренен в своих намерениях и даст прямые поручения председателю комитета по вопросам здравоохранения пересмотреть законодательное поле. Второе - Министерство здравоохранения обратится в Кабинет министров, чтобы пересмотреть государственный бюджет в плане финансирования и уменьшения полномочий Национальной службы здоровья, которая была создана Ульяной Супрун как мегакоррупционный монстр в ручном режиме распределять деньги - этому дам, этому не дам", - отметил бывший министр. "Пока я вижу только заявления президента, чиновников, министра здравоохранения. Я сторонник документов и практических действий. Пока практических действий никаких нет", - добавил он.

Напомним, экс-министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что главной проблемой украинской медицины является не отсутствие финансирования, а неэффективная политика местных властей.