16:03, Сегодня

Лучше делать самим: эксперт рассказал об опасном составе магазинного печенья Максим Несмиянов рассказал, на что обратить внимание при выборе печенья

Украинцам продают печенье с непонятной маркировкой — об этом заявил в эфире программы "Сегодня Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

"Проблема следующая: украинцы очень бедные. Но люди все равно хотят сладкого, люди идут, покупают, чтобы расслабиться, но там их ждет катастрофа. Был в Одессе с проверками: захожу в магазин на Привозе, все красиво, хороший ассортимент. Коробку поднимаю – 4 дня просрочка. Читаю состав, написано "київські солодощі", но город-производитель Харьков. Что-то не сходится. Читаю состав, Е102, Е110, Е122, Е124. После этого приличные люди пишут "влияет на активность и внимание детей", а более честные добавят еще и аллергическую реакцию. Эти вообще ни слова не написали, зато цены больше 100 грн за килограмм. Вопрос к Госпродпотребслужбе: кто проверяет маркировку? Закон о маркировке ввели, о качестве и безопасности продуктов ввели, а людям все равно вот это продают", — заявил он.

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По словам эксперта, производители продуктов намеренно вводят покупателей в заблуждение.

"Еще как обманывают – не "Е-шку" пишут, а пишут "сорбат калия" или "уротропин", расписывают понятия, чтобы ввести в заблуждение покупателя. В Украине за имидж никто не переживает, главное – прибыль. Поэтому когда покупаете сладости, смотрите, какое количество эмульгаторов использовалось, что использовалось как заменитель какао-масла, что вместо сахара, читайте состав. Полный хаос, соевый лецитин в добавках, даже если конфеты красивые и презентабельные. Отдельный привет чиновникам от украинцев: невозможно прочитать состав, это что за шрифт?! У меня один глупый совет украинцам: делайте сами это печенье", — сказал он.

Ранее сообщалось, что ежегодно на прилавках украинских магазинов становится больше продуктов, содержащих опасные для здоровья компоненты. Некоторые из них в Украине разрешены в небольшом количестве, а некоторые - запрещены, однако информацию о них на упаковке хорошо маскируют.

Также Максим Несмиянов рассказывал, какие уловки маркетологов заставляют покупателя тратить больше денег. "Основной лайфхак, вы покупаете товар, и там есть штрих-код – вы на месте его забиваете в телефон, и вам весь состав, весь товар везде во всех супермаркетах выбивает. И вы видите – обман это или не обман. Не нужно сегодня бегать по всем магазинам, достаточно зайти в интернет с этим кодом, и вы все поймете", — сказал он.