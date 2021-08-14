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Дипломат о протестах возле Офиса президента: Россия финансирует радикалов всей Европы Протестующие создали нужную "картинку" для пропаганды РФ, считает Александр Левченко

Протесты "Национального корпуса" в центре Киева возле Офиса президента выгодны российской пропаганде, которая создает свою "картинку" событий в Украине.

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" украинский дипломат Александр Левченко.

"Россия финансирует все радикальные движения в Европе – право и лево. Нет ни одной страны, какую бы Россия тайно не финансировала. У нас кто-то хочет создать впечатление, что Украина исключение. А мне кажется, что как раз на Украине они больше всего концентрируются. Это финансирование только для того, чтобы создать картинку для российского телевидения. Ясно, что после этих протестов ростелевидение в восторге, "мы же говорили, что там нет порядка, они там против Минских соглашений, мы же говорили, что у них с головой не в порядке". Вот вам картинка, пожалуйста", - заявил Левченко.

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Напомним, что в Киеве 14 августа возле Офиса президента произошли стычки с полицией активистов "Национального корпуса", протестующих против политических репрессий и уступок России по Донбассу и Крыму. Протестующие кидали файеры и дымовые шашки, правоохранители в ответ применяли слезоточивый газ.

По данным Нацполиции, с собой манифестанты принесли 30 шин, "которые пытались поджечь и которыми закидали сотрудников полиции".

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что в результате столкновений пострадали восемь правоохранителей. По факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство.

Ранее в "Национальном корпусе" сообщили, что протестуют против политических репрессий и подготовки властей к уступкам в переговорах по оккупированным территориям Донбасса и Крыма.