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В центре Киева произошли стычки возле Офиса президента: полиция применила газ В результате пострадали восемь правоохранителей

В Киеве 14 августа возле Офиса президента произошли стычки с полицией активистов "Национального корпуса", протестующих против политических репрессий и уступок России по Донбассу и Крыму.

Как сообщается в сюжете программы "Сегодня новости" на телеканале "Украина 24", протестующие кидали файеры и дымовые шашки, правоохранители в ответ применяли слезоточивый газ. Участники акции протеста на Банковой не захотели пройти проверку на наличие опасных предметов перед допуском к зданию Офиса президента – так прокомментировал стычки спикер МВД Артем Шевченко.

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Ситуацию прокомментировал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

"Мы предложили гражданам, которые принимали участие в мирных акциях, пройти проверку в соответствии с законом о Национальной полиции. Мы помним горький опыт 31 сентября 2015 года, когда принесли маленький предмет, который взорвался, погибли 4 наших сотрудников и сотня сотрудников получила телесные повреждения. Мы предложили предоставить вещи для осмотра, всего-навсего. Они категорически отказались, в ультимативной форме. Далее была дана команда на атаку на подразделения полиции", - сказал Клименко.

По его словам, с собой манифестанты принесли 30 шин, "которые пытались поджечь и которыми закидали сотрудников полиции".

"Часть успели поджечь, мы их потушили, остальные изъяли. Пострадали 7 правоохранителей полиции, 1 военнослужащий. Все получили термические ожоги глаз, у военного ранены руки. Это произошло из-за дымовых шашек и камней, которые летели в правоохранители. Вы также можете видеть, стоят бутылки с бензином, будем устанавливать. Всего тут находится 300 правоохранителей, было 350, этого достаточно, чтобы остановить такое количество агрессивных людей. Они заявили, что пошли по ул. Грушевского, какова их цель, неясно, но наших сил достаточно для обеспечения порядка", - отметил глава Нацполиции.

Спикер МВД Артем Шевченко сообщил, что затем протестующие "пошли к дому, где они думают, что живет президент, на ул. Грушевского, 9".

"Но безотносительно того, где граждане проводят свои акции, полиция, Нацгвардия и ГСЧС будут следить за безопасностью и порядком. Если будут нарушения наподобие тех, что были на Банковой, то полиция будет реагировать. Сил правопорядка в Киеве достаточно, чтобы обеспечить порядок на любом участке города. Есть полное понимание того, как действовать", - подчеркнул Шевченко.

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Отметим, что "Национальный корпус" протестует против политических репрессий и подготовки властей к уступкам в переговорах по оккупированным территориям Донбасса и Крыма.

"Чтобы развязать руки, власть репрессирует активный пласт общества, тех, кто первыми становится на бескомпромиссную защиту страны. Репрессии против Азовского движения - это только начало. Таков план власти на всю проукраинскую оппозицию", — заявили организаторы акции.

5 августа в Харькове СБУ провела ряд обысков и арестов. Среди задержанных оказались ветераны полка "Азов". "Нацкорпус" в ответ на это обвинил власть в политических преследованиях.