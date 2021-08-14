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В Украину возвращается 30-градусная жара: синоптики дали прогноз В Украине летом было зафиксировано несколько температурных рекордов

В Украину возвращается жара, на следующей неделе столбики термометров превысят отметку +30 градусов.

Об этом говорится в сюжете программы "Сегодня Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24"". В субботу, 14 августа, по всей стране +26…+28, дожди будут только в Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

В воскресенье, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +30…+32, а в понедельник и вторник будет +33, а кое-где и +35 градусов тепла. А затем в Украину из Европы придет циклон, и Украину накроют дожди с грозами.

Отметим, что в Украине в июле было зафиксировано 4 температурных рекорда, средняя температура была на 3 градуса выше нормы.

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Ранее в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заведующая отделом прикладной метрологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что в Украине из-за климатических изменений становится все больше погодных аномалий, последние пять лет стали рекордно теплыми:

"К сожалению, мы действительно наблюдаем, что в течение последних дней, месяцев и даже лет у нас все чаще отмечаются аномальные погодные условия, все больше погодных экстремумов наблюдается. Это не случайность, это тенденция, которая характерна для наших сегодняшних условий. То есть мы отмечаем изменение климатической системы - повышается температура воздуха, изменяется термический режим, меняется продолжительность сезонов и, к сожалению, таких экстремальных температур у нас становится все больше. Причем именно аномалий, когда у нас достаточно жарко, становится все больше и больше".