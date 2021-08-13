21:07, Вчера

"Чистый маразм": Климкин высказался насчет воинских званий украинских спортсменов Экс-министр раскритиковал советскую практику

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" назвал "маразмом" практику получения украинскими спортсменами-олимпийцами воинских званий.

Комментируя скандал на Олимпиаде с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая оказалась младшим лейтенантом ВСУ, Климкин сказал:

"Чистый маразм. Я сам начинал с самбо и дзюдо на "Динамо", и тренер у нас был Хакимов, очень известный человек, чемпион Европы по самбо – капитан милиции. В советские времена так было. Чистый маразм. Ну для чего давать звания? Вот Ярослава (Магучих – ред.), говорят, младший лейтенант. Думаешь: для чего это на самом деле? Есть истории в США, там тоже есть военные-спортсмены, но за этим нет никаких фейков. Когда я смотрю, что "Динамо", Вооруженные силы, помните, ЦСКА было… Это для меня как заслуженный артист. Что такое заслуженный артист? Найдите в Европе заслуженного, чтоб ему дали какое-то звание".

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Экс-министр считает, что от такой практики в Украине нужно отказаться:

"Спорт – это спорт, Вооруженные силы – это Вооруженные силы. Давайте гордиться спортом и Вооруженными силами".

Напомним, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, выигравшая бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио, оказалась в центре скандала из-за фотографии в обнимку с российской спортсменкой Марией Ласицкене.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр напомнила, что Магучих является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. Замминистра пообещала провести беседу со спортсменкой после ее возвращения из Токио.

"Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война. Это накладывает определенные ограничения и ответственность. Правильное следование спортивным традициям, например, фото объятий со спортсменами-гражданами РФ, когда они становятся призерами, сразу использует враг как информационно-психологическую пушку, которая демонстрирует миру, что "их здесь нет", - заявила она.