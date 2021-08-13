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Ведущий "Большой деолигархизации" о Юлии Мендель: "Она - как Грета Тунберг в политике" Дмитрий Белянский рассказал, почему экс-пресс-секретаря Зеленского позвали в телепроект

Автор и ведущий телевизионного проекту "Большая деолигархизация", член наблюдательного совета "Медиа Группы Украина" Дмитрий Белянский рассказал в интервью сайту "Апостроф", как удалось привлечь в программу бывшего пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель.

"Я работаю в активах "Медиа Группы Украина" уже десять лет, и за это время у нас ни разу не возникло сложностей с тем, чтобы кого-то привлечь в команду. Не секрет, что МГУ и другие активы СКМ соответствуют философии бизнеса акционера Рината Ахметова, которая предусматривает создание на предприятии лучших условий труда на рынке. Речь идет не о каких-то заоблачных зарплатах, зарплаты как раз строго рыночные, речь о целом комплексе того, что называют условиями труда. Поскольку мы всегда предлагаем лучшие условия, у нас нет проблем с привлечением лучших людей. Бывает только наоборот. Поэтому наше партнерство с Юлией Мендель основывается не на невероятных финансовых условиях, а на творческом партнерстве, выгодном и ей, и нам", — сказал он.

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Ведущий рассказал, почему пригласили именно Мендель.

"Я считаю, что Юлия Мендель в украинской политике — это как Грета Тунберг. Ее много критикуют, но ее слова заслуживают внимания. И она сама заслуживает поддержки, потому что слишком много управляемой и неуправляемой ненависти обрушилось за последнее время на нашу коллегу. Мы не могли не предложить ей работу, тем более что подать руку слабому — это еще один философский принцип акционера МГУ. Поэтому это сотрудничество полностью соответствует нашей политике", — сказал он.

Напомним, Юлия Мендель была назначена пресс-секретарем президента Владимира Зеленского 3 июня 2019 года. Эту должность она заняла по результатам конкурса, который объявил Зеленский. В конце апреля текущего года стало известно, что Мендель покидает свою должность.

После заявления об отставке Юлия Мендель объявила о выходе своей книги, которую назвала "Каждый из нас президент". Автор отметила, что книга — это попытка осмыслить украинские реалии с точки зрения украинца, рожденного в конце 1980-х.

17 июля стало известно, что Юлия Мендель присоединилась к проекту "Большая деолигархизация" в качестве постоянного колумниста.