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"Нацкорпус" анонсировал протесты под Офисом президента: в МВД ответили Артем Шевченко заверил, что правоохранители будут следить за соблюдением порядка

"Национальный корпус" анонсировал масштабные протесты под Офисом президента в субботу 14 августа. Ситуацию прокомментировал в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"МВД вместе с другим службами всегда поддерживали и будут поддерживать публичный порядок и законность во время всех конституционно законных акций протеста. Это прямая норма Конституции: граждане Украины имеют право собираться мирно, без оружия, для высказывания любого своего мнения. Эта норма будет обеспечена. Безусловно, будут поддерживать общественный порядок полиция, Нацгвардия, ГСЧС", — заверил он.

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По словам Шевченко, уровень потенциальной угрозы оценивается заранее.

"Перед тем, как действовать, руководители соответствующих уровней сначала думают, сопоставляют угрозы, возможные действия и последствия. Если последствия минимальны, то соответствующие действия совершаются руководителем полиции вместе с гвардейцами. Полиция будет на месте, гвардия будут на месте", — сказал он.

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Добавим, Нацкорпус собирается протестовать против политических репрессий и подготовки властей к уступкам в переговорах по оккупированным территориям Донбасса и Крыма.

"Чтобы развязать руки, власть репрессирует активный пласт общества, тех, кто первыми становится на бескомпромиссную защиту страны. Репрессии против Азовского движения - это только начало. Таков план власти на всю проукраинскую оппозицию", — заявили организаторы акции.

5 августа в Харькове СБУ провела ряд обысков и арестов. Среди задержанных оказались ветераны полка "Азов". "Нацкорпус" в ответ на это обвинил власть в политических преследованиях.