23:50, Вчера

Чиновники ездят отдохнуть за госсчет — Беленюк о скандале с украинской спортсменкой Жан Беленюк пообещал разобраться, почему с Мариной Килипко не было тренера

Чиновники ездят на зарубежные спортивные соревнования, чтобы развлечься, заявил в программе "Народ против" украинский борец, Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк. Так он прокомментировал историю с украинской спортсменкой, которая осталась без тренера на Олимпиаде.

"Да, это известная история, я уже направил обращение в Министерство молодежи и спорта для того, чтобы выяснить, во-первых, состав этих делегаций поименно, и во-вторых, функционал каждого делегата. У нас, к сожалению, есть дурная привычка, когда некоторые чиновники воспринимают такие мероприятия, как Олимпийские игры, как возможность за бюджетные средства поехать в какую-то страну, посмотреть соревнования, поесть заграничные блюда и отдохнуть и не ставят в приоритет потребности спортсменов", — заявил он.

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Беленюк раскритиковал ситуацию, в которой оказалась прыгунья из Украины.

"И именно с такой ситуацией мы столкнулись, когда спортсменка, которая прыгает с шестом, просила слезно трижды, чтобы ее тренера взяли на Олимпийские игры, потому что это техничный вид спорта, и каждое указание имеет вес. В данной ситуации она заняла 5-е место, мы будем разбираться в ситуации. Главный тренер, который формирует команду по прыжкам с шестом, ее не услышал, к сожалению, и мы все увидели эту эмоциональную речь со слезами", — сказал он.

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Напомним, украинская прыгунья с шестом Марина Килипко расплакалась перед журналистами из-за того, что с ней не было ее тренера. Спортсменка заявила, что у нее не было никакой поддержки. "Почему его здесь нет, я так ни от кого и не слышала. Меня кормили завтраками, но в итоге моего тренера на Олимпиаде нет. Почему так происходит в нашей стране, я не понимаю", — пожаловалась она.

Всего украинские спортсмены завоевали на Олимпийских Играх в Токио 19 олимпийских медалей: одну золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых. Они получили награды в греко-римской борьбе, синхронном плавании, академической гребле, боксе, прыжках в высоту, каратэ, велотреке, вольной борьбе, плавании.