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На Полтавщине в школе разгорелся скандал из-за денег родителей: подробности Учителя заявляют, что их травят из-за отказа давать деньги на нужды школы

Поплатились за то, что отказались собирать деньги с родителей. На Полтавщине две учительницы одного из лицеев жалуются на давление со стороны администрации. Все потому, что педагоги якобы отказали директору покупать мебель и учебные материалы за счет родителей.

В администрации лицея все отрицают. Говорят, у учителей конфликт с директором из-за личной неприязни. Подробности — в сюжете программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24".

"В этом году, который прошел, мы не собирали никаких средств. Решили на родительском собрании с классным руководителем", — рассказывает отец одного из учеников.

Два сына Ярослава учатся в Щербановском лицее: один в четвертом, второй в десятом классе. Решение не собирать средств с родителей приняли и там, и там. И проблемы возникли у обоих классных руководителей. Одну учительницу, как она сама заявляет, заставили написать заявление об увольнении, а против второй, утверждает, пошли войной руководители.

"Моббинг в отношении меня от администрации начался именно в тот момент, когда я отказалась сдавать деньги родительские на стенды школы", — утверждает Елена Игнатова, учительница Щербановского лицея.

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Елена тридцать лет преподает, последние три — в Щербановском лицее. Рассказывает, что как-то директор лицея намекнула, что надо приобрести в класс стенды. Педагог передала ее слова родителям. Те возмутились, начали писать в родительском чате. И эти сообщения попали к самому директору.

"Она сама не в себе прибежала ко мне прямо на уроке, кричала мне, угрожала, я подам на вас в суд. Я понять не могла: за что в суд? Она пояснила, что разве родители должны знать об этих стендах, это должны вы сдавать на эти стенды", — рассказала учительница.

И здесь не впервые требуют, чтобы учителя покупали что-то за свой счет, рассказывает сегодня Лариса Бондарчук, учительница Щербановского лицея.

"Вызывали или по одному тет-а-тет, по двое и директор просто советовала: я вам премию выписываю, вы купите, например, то вазоны для цветов, то стенды. Лавки эти, например, тоже купленные на средства учителей", — рассказала она.

Предоставляет квитанцию на мебель, мол, ей сказали, чтобы купила новые шкафы и столы.

"Вообще ремонт обошелся в 27 тысяч. Из этих 27 тысяч, 17 мне предоставили спонсоры — это бывшие мои ученики, а 9450 — это мои собственные средства. Когда я потом обратилась к директору, мне просто сказали: ну вы же это сделали для себя. Когда я возмутилась, мне сказали, можете забрать домой", — говорит Лариса Бондарчук.

Руководители и не отрицают — мебель покупала учительница.

"Учительница захотела иметь более достойные условия", — объясняет заместитель директора.

Что это за схема, пояснила учительница Елена Игнатова.

"Это просто-напросто расправа над учителями, которые выступают против поборов, которые отказываются собирать средства", — говорит она.

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Директор Наталья Драч сейчас в отпуске. Но за нее горой администрация лицея и сельский совет.

"Сейчас руководитель требовательна к своим сотрудникам, раньше здесь было по-другому, я говорю как есть, все работают, все, кто привыкли работать, все, кто привыкли к дисциплине, кто привыкли к тому, что надо вовремя выполнять свою работу, у нас все остались на своих рабочих местах", — рассказывает заместитель щербановского сельского головы Светлана Мельник.

Показывают светлые и нарядные классы. Техническое обеспечение, говорят, закуплено на средства сельского совета. Мол, все есть, зачем просить покупать что-то у родителей или педагогов. А претензии учительниц считают личной неприязнью.

"Те люди, которые хотели бы занять ее должность, но по каким-то соображениям не пошли на конкурс директора... Эти трое не подавались. Личная неприязнь, не нравится руководитель, который требует работать", — говорит заместитель директора Щербановского лицея Наталья Мурзаева.

Родители школьников перед учебным годом озадачены — распри среди педагогов действительно не на пользу детям.