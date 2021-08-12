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На Донбассе новое обострение: военный эксперт рассказал, сколько оно продлится Олег Жданов назвал две причины усиления обстрелов на линии разграничения

На Донбассе снова началось обострение. В Донецкой области накануне погиб мирный житель, один военный был ранен. Также боевики повредили линии электропередач. С чем это связано, рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Олег Жданов.

"Это все началось еще с подготовки и проведения учений Sea Breeze. Это первое, а второе — когда возник вопрос о выполнении политических обязательств Украины, взятых во время Парижского саммита. Я напомню, что весной президент Зеленский снова начал высказывать заинтересованность в проведении встречи с российским президентом Путиным, а Путин сказал, что не будет разговаривать, пока Украина не сделает политического шага. И с этого начались обострения на линии разграничения", — объяснил он.

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Эксперт ответил на вопрос, как долго продлится нынешнее обострение.

"Если мы оглянемся на все семь лет противостояния, они (обострения — ред.) периодически возникают, когда есть в этом политический смысл для РФ. Когда они решат, что нужно надавить на Украину, они будут это усиливать. Когда они немного успокоятся — успокаиваются и обстрелы. Я думаю, до начала политического сезона (осенью — ред.) нам стоит ожидать, что конфронтация будет оставаться напряженной или будет расти", — сказал он.

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Накануне в результате атак боевиков погиб 86-летний местный житель Новоселовки-2, ранения получил украинский военный. Несколько поселков обесточены, поскольку боевики попали в линии электропередачи из артиллерии. Кроме того, Новомихайловка осталась еще и без воды. За минувшие сутки в общем зафиксировали 8 обстрелов, большинство из них были с использованием запрещенного оружия.

Ранее представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что Россия использует обстрелы на Донбассе как в геополитике против Украины, так и для внутренних целей перед выборами в Госдуму России осенью.

"Не забываем, что там выборы. Им нужна тема, мобилизирующая электорат. Тема Украины как врага мобилизует сегодня путинский электорат, в том числе и на оккупированной территории, привлекая новообразованных российских граждан к голосованию", — сказал он.