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У нас мало больных, чтобы проводить испытания лекарства от коронавируса - академик Сергей Комиссаренко рассказал, что такая программа действует давно, речь идет о переключении существующего лекарства на лечение других болезней

Всемирная организация здравоохранения начала международные испытания трех препаратов, которые используются против других болезней, в применении для лечения коронавируса. Украина в этих испытаниях не участвует, поскольку в стране мало больных. Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" председатель комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО, академик Сергей Комиссаренко.

"Насколько я знаю, Украина не принимает участие в этих исследованиях. Такие исследования, как правило, делаются в тех странах, в которых достаточно много больных. К счастью, у нас сейчас мало больных. То есть надо набрать большое количество - несколько десятков тысяч добровольцев, которые могут быть заражены вирусом в связи с тем, что у них в стране широкое распространение вируса", - сказал академик.

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Комиссаренко рассказал, что это не новая программа, и в ее рамках уже прошли испытания тысячи лекарств, некоторые из них не были приняты.

"Второе – эта программа существует давно, она называется "Солидарность", разработана ВОЗ. И ученые из многих стран протестировали десятки тысяч лекарств. Часть лекарств уже была разрешена для использования против других заболеваний, то есть переключения на другое использование. Несколько сот из этих препаратов продемонстрировали свою эффективность. Но один очень известный, ремдесивир, так и не был принят", - рассказал ученый.

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Как передает "Зеркало недели", ВОЗ испытывает три препарата: артесунат (от тяжелых форм малярии); иматиниб (от некоторых видов рака); инфликсимаб (от некоторых иммунных расстройств). Эти лекарства отобрала группа экспертов благодаря "потенциалу в снижении риска смерти госпитализированных пациентов с COVID-19".

Ранее в эфире канала "Украина 24" министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что Украина может получить революционный препарат от коронавируса прямого действия. "Мы договорились с компаниями-производителями, в частности это две компании в США, о поставках в Украину инновационных препаратов для лечения COVID-19. Это препараты прямого действия, которые сегодня находятся на третьей стадии клинических исследований. Мы думаем, что это прорыв, который вместе с вакцинацией позволит нам преодолеть пандемию", — сказал он.