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Врач назвал Moderna самой эффективной вакциной против штамма "Дельта" Врач из Израиля рассказал о вакцинации третьей дозой

В Израиле идет вакцинация от коронавируса третьей дозой вакцины — подробности рассказал врач из Израиля Борис Бриль в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Уже третью неделю идет вакцинация людей старше 60 лет, со следующей недели начинается вакцинация людей старше 40 лет по той причине, что третья доза Pfizer является эффективной именно против "Дельты", потому что вирус прошел определенную мутацию. Детей вакцинируют с 12 до 16 лет уже 1,5 месяца, много детей уже вакцинированы", — сказал он.

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Также врач заявил, что Moderna — самая эффективная вакцина от штамма коронавируса "Дельта".

"Кстати, в отношении Moderna на сегодняшний день не нужна третья доза, она показала себя как наиболее эффективная вакцина против штамма "Дельта", — сказал он.

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Вакцина Moderna разработана американским Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний. Она является так называемой РНК (мРНК)-вакциной, которая несет часть генетического кода вируса, и иммунная система человека сама производит антигены. Вакцину вводят двумя дозами. Второй укол в Украине рекомендуют делать с интервалом 28 дней, но при необходимости он может быть увеличен до 42 дней.

Вакцинация в Украине началась 24 февраля. Прививки делают такими препаратами: CoviShield (Oxford/AstraZeneca, которую изготавливают в Индии), AstraZeneca производства Южной Кореи и Италии, CoronaVac (Китай), Pfizer, Moderna.

За сутки 11 августа 2021 в Украине зафиксировано 1247 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 77, медработников - 41), сообщает Минздрав.

Также за минувшие сутки госпитализированы 588 человек, летальных исходов - 24, выздоровели 1039 человек.