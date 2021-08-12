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Украинцы ответили, поможет ли вступление в НАТО закончить войну на Донбассе — опрос Более половины участников опроса поддержали вступление в НАТО

63% жителей городов Украины в возрасте 18-60 лет поддерживают вступление Украины в НАТО. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus Research.

Из них "Да" и "Скорее да" ответили 63,4% опрошенных, среди которых 70,7% мужчин и 56,6% женщин. "Нет" и "Скорее нет" ответили 22,2% опрошенных, из них мужчин 23,7%, женщин 20,9%.

Кроме того, 53% считают, что вступление в НАТО поможет прекратить войну на востоке Украины. По мнению таких респондентов, это будет возможным благодаря военной и политической поддержке со стороны НАТО (26%) и потому, что РФ не захочет вступать в конфликт с НАТО (18%).

55,7% почувствовали бы себя более защищенными, если бы Украина стала членом НАТО. Из них 67,8% — это мужчины, 55,4% — женщины.

Почти 40% респондентов не имеют представления, сколько времени нужно Украине для вступления в НАТО.

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Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. В нем приняли участие 589 человек. Целевая аудитория — население Украины в возрасте 18-60 лет, проживающего в городах с населением более 50 000 человек. Время проведения — 11 августа 2021 года.

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Напомним, в июне результаты соцопроса Gradus Research показали, что вступление Украины в НАТО поддерживают более половины украинцев.

В Брюсселе 14 июня состоялся саммит НАТО. Как отмечается в заявлении по итогам саммита, НАТО подтверждает решение, принятое в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом Альянса через план действий по членству (ПДЧ).

Политолог Вадим Карасев рассказывал, почему Франция и Германия не хотят, чтобы Украина была в НАТО. "Если Украина будет членом НАТО, Европейского Союза, а Украина плюс Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия — Восточная Европа будет доминирующей над так называемой коренной Европой, Западной. Это меняет все балансы", — пояснил он.