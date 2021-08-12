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Организаторы дрифта на Софийской площади не видят дальше своего носа - Бацман Журналистка выступила за то, чтобы компания в качестве компенсации реставрировала какой-нибудь памятник культуры

Люди, которые занимались организацией рекламной акции на Софийской площади, "не видят дальше собственного носа" и не осознают последствий. Об этом в эфире программы "Ток-шоу №1" на канале "Украина 24" заявила главред издания "Гордон" Алеся Бацман.

"Это комплекс событий. Те люди, которые занимаются подобными акциями, они не видят дальше собственного носа, не включают мозг, чтобы подумать, а как это будет выглядеть, какие будут последствия. Когда ты хочешь что-то сделать на Софийской площади, то ты должен 10 раз подумать, каким образом это будет сделано. Это же один из символов государства, это историческое место, которое несет в себе много смыслов! Это нужно учитывать. Те, кто занимаются PR-кампанией или снимают эти ролики, должны быть не просто творческими ребятами, а должны еще хорошо в школе учиться и какие-то вещи соизмерять, чтобы не возникало таких историй", - сказала Бацман.

Журналистка выступила за то, чтобы организаторы в качестве компенсации за испорченную брусчатку на площади реставрировали какой-нибудь памятник культуры.

"Чтобы неповадно было и как урок, который может быть вынесен, компания, которая это затеяла, чтобы себя не дискредитировать, должна взять какой-то памятник культуры и реставрировать, показать, что мы поняли все, что произошло, и это было неправильно. Не просто отмыть, а сделать что-то полезное. Тогда можно выйти из скандала с дополнительными бонусами", - сказала Бацман.

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Напомним, что 10 августа в центре Киева на Софийской площади два автомобиля устроили дрифт в пешеходной зоне на большой скорости. Выяснилось, что это снимали рекламу одного из энергетических напитков. В результате на брусчатке у памятника остались черные следы шин. Акция вызвала большой резонанс, так как несанкционированные гонки без необходимых разрешений происходили в зоне памятника наследия ЮНЕСКО. Организаторы дрифтинга подверглись критике в Министерстве культуры, КГГА и полиции. Компания, которая устроила съемку на площади, извинилась, организатор заплатит штраф - 1 700 гривен. В КГГА оценили сумму ущерба для города в 50 тыс. грн.

Певица Alyona Alyona, которая участвовала в этой акции, пришла со своими поклонниками отмывать следы от шин. По ее словам, ее не предупредили о том, что снималась реклама. Министр культуры Александр Ткаченко в эфире "Украина 24" пообещал, что организаторы дрифта не отделаются мытьем площади. "Думаю, что мы пойдем и дальше по поводу того, чтобы найти и финансово наказать тех, кто организовал это ралли в центре Киева. Думаю, в первую очередь это касается этой компании, а во-вторых, непосредственная ответственность также лежит на КГГА. Мытьем площади эти люди не отделаются, должно быть непосредственное финансовое наказание", - сказал министр.