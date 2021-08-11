18:43, Сегодня

Украинцев предупредили о новой вспышке коронавируса: будет как в Европе Число пациентов в ковидных больницах растет

В Украине в ближайшие недели возможен резкий рост заболеваемости коронавирусом COVID-19.

Такой прогноз озвучил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" руководитель центра экономики здоровья Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

"Мы ожидаем, что вспышка возможна в ближайшее время. Неделю назад мы делали предварительный прогноз, что в течение двух недель может быть вспышка, сопоставимая с тем, что мы видим в Европе. Это рост в два раза за две недели", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что сейчас в ковидных больницах увеличивается количество пациентов, уровень госпитализации вышел на уровень больше, чем выписанных.

Комментируя возможность нового локдауна, Ганиченко заявил:

"Если говорить о локдауне, то сейчас риска локдауну как такового нет, система адаптивного карантина продолжает работать, и она продолжена уже до 1 октября".

Эксперт отметил, что усиление карантина возможно, если адаптивный карантин на региональном уровне не сможет справиться с распространением болезни.

Напомним, на 11 августа в Украине зафиксировано 1122 новых случая COVID-19. За минувшие сутки госпитализированы 648 человек, летальных случаев - 25.

За все время пандемии в Украине заболело - 2261354 лица; выздоровели - 2193752 лица; летальных случаев - 53149.