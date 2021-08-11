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Alyona Alyona пришла на Софийскую площадь отмывать следы дрифта: подробности Певица считает, что ее подставили

Певица Alyona Alyona, которая участвовала в скандальном дрифте на Софийской площади в центре Киева, вместе со своими поклонниками пришла отмывать следы от шин на мостовой.

В эфире программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24" певица прокомментировала скандал:

"Нас, скажем так, супер-подставили и все камни летят в нас. И я считаю, что это несправедливо. Мне очень сильно хочется как минимум, во-первых, информации, что же действительно здесь снимали? Это была реклама? Ведь мы информированы, что это не реклама, это просто фановые видео - видео ко Дню Независимости Украины, где вставляли дымовые шашки и все было патриотично. Во-вторых - было согласование или нет?"

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Ситуация вызвала шквал возмущения, поскольку несанкционированные гонки без необходимых разрешений происходили прямо в зоне памятки наследия ЮНЕСКО - около национального заповедника "София Киевская". Организаторы дрифтинга подверглись критике в Министерстве культуры, КГГА и полиции. Компания, которая устроила съемку на площади, уже извинилась, организатор заплатит штраф - 1700 гривен. Киевская прокуратура изъяла авто, которые использовали для съемки. Открыто уголовное производство. В КГГА оценили сумму ущерба для города в 50 тыс. грн. От полиции чиновники ждут объяснений - почему не остановили съемку патрульные, которые присутствовали на площади. Также требуют от правоохранителей привлечь к уголовной ответственности всех виновных.

"КГГА возмущена тем, что произошло вчера - это официальная позиция. Возмущена потому, что мы это не согласовывали, более того - мы возражали проведению мероприятия в этом месте. При этом мы не видели похожего или подобного письма с возражением от Нацполиции. И мы видели по видео, что Нацполиция присутствовала на месте, и по крайней мере один-два патруля все видели, не останавливали, не предотвращали, не препятствовали", - заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов.

Более 10 человек продолжают очищать площадь от следов автошин различными ресурсами. Волонтеры говорят, на это с их техникой могут уйти еще два дня, клинеры планируют завершить уборку сегодня.

Напомним, что утром 10 августа на Софийской площади в Киеве водители спорткаров устроили дрифт возле исторического памятника ЮНЕСКО "София Киевская". Водители носились по пешеходной зоне без специального ограждения и испортили плитку, оставив черные следы. Всем возмущенным объясняли, что снимают рекламный ролик энергетического напитка с певицей Alyona Alyona, и все происходит с разрешения руководства самой "Софии". Полиция о заезде знала, в КГГА пытаются выяснить, почему никто не помешал такому экстриму в центре столицы.

Городская власть требует от правоохранителей объяснений. Там открыли уголовное производство по статье "хулиганство". Уборщики пытаются отмыть плитку возле уникального памятника ЮНЕСКО.

Певица Alyona Alyona, которая участвовала в скандальном дрифте на Софийской площади в центре Киева, записала видеокомментарий, в котором объяснила свое поведение.

"Во-первых, это не была съемка какой-то рекламы, или съемка какого-то моего клипа и тому подобное. В Украину прилетел гонщик Конор Шанон, который входит в топ-10 дрифтеров мира... Также меня заверили в том, что все разрешения у них есть, администрация предоставила, и по окончанию этого всего приедут клининговые машины, которые это все очистят", - рассказала Alyona Alyona.