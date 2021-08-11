17:02, Сегодня

Войска США в Украине: эксперт рассказал, в какой помощи нуждаются ВСУ "Мы можем разместить определенные подразделения на некоторый период времени, до определенной цели", - сказал Мусиенко

Украина может разместить на своей территории американские военные спецподразделения, законодательство запрещает только размещение военных баз.

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

«Предпосылки для этого есть. Законодательство определяет, что для размещения таких иностранных подразделений с нашей стороны нужно соглашение, которое ратифицировано парламентом. Я думаю, что, видимо, с этим нет проблем. И все - мы можем разместить определенные подразделения на определенный период времени, до определенной цели. Я так понимаю, наша цель - восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. Здесь каких-то оговорок со стороны законодательства нет. Это не военные базы, расположение которых запрещено. Речь идет о подразделениях», - отметил эксперт.

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«Вопрос в том, что нужно размещать. Мне кажется, что об этом должны говорить военные - в чем они больше всего нуждаются. Из того, что я слышал, например, от недавно назначенного командующего ООС господина Павлюка, есть потребность в средствах радиоэлектронной борьбы, беспилотниках, бронемашинах... С той точки зрения, как Резников построил свою речь, можно согласиться с тем, что он начинает об угрозах, которые есть, и он правильно говорит об угрозе размещения ядерного оружия в Крыму. Он ведет к тому, что Россия представляет глобальные вызовы для безопасности в целом, и поэтому ее нужно сдерживать. Одним из инструментов является размещение (иностранных - ред.) войск», - добавил Мусиенко.

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Украине нужно усилить противовоздушную оборону, считает вице-премьер, министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Для этого Украина может разместить у себя войска США. Это Резников обсудил с руководителем американской аналитической организации Jamestown Foundation Гленном Ховардом.

«Важным является расширение пакета безопасности для Украины. В первую очередь за счет развертывания сил ПВО. Даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет», - отметил вице-премьер.

Ранее в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" нардеп из фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев сказал, что возможное размещение войск США на территории Украины требует тщательного исследования, чтобы не получить неадекватную реакцию России. Нардеп отметил, что размещение военных баз других государств на территории Украины противоречит Конституции:

"Эта тема требует проведения как минимум консультаций в отношении необходимых изменений в законодательство. Насколько мне известно, Конституция запрещает размещение иностранных военных баз на территории нашего государства. Но, видимо, Резников более глубоко изучал этот вопрос".