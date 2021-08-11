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Здесь уже больше спекуляций и хайпа - Жан Беленюк о скандале с Магучих "Она своим потом и кровью показала любовь к нашей стране, показала выдающийся результат", - сказал борец

Ситуация вокруг украинской спортсменки Ярославы Магучих и ее фотографий с российской спортсменкой после соревнований на Олимпиаде в Токио уже становится более спекулятивной и просто хайпом.

Об этом в эфире программы «Сегодня Утро» на телеканале «Украина 24» рассказал спортсмен, народный депутат из фракции «Слуга народа» Жан Беленюк.

«Я уже устал комментировать ситуацию с Ярославой. Я уже говорил, что я ее лично знаю, общался. Это однозначно патриот нашего государства, она большая молодец, она в тяжелом положении показала выдающийся результат для нашей страны. Я вижу некоторые комментарии людей, которые вроде бы должны быть в своем уме, но несут такое, называя ее биомусором и тому подобное. Эти люди и пальца не стоят Ярославы. Потому что она своим потом и кровью показала любовь к нашей стране, показала выдающийся результат. Что сделали те люди, которые ее так горячо критикуют, я лично не в курсе, не знаю», - заявил спортсмен.

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Он подчеркнул, что в момент, когда человек приобретает такую ​​выдающуюся победу для себя, для страны, он очень эмоционален.

«Ей 19 лет, конечно, она была готова обнимать кого угодно, кто стоит возле нее, и без лишней мысли о том, как это будет воспринято в Украине. И травить за это молодую девушку... Я мужчина, я не привык в принципе таким образом общаться с девушкой. Я вам скажу, очень хорошо, что многие спортсмены начали заступаться за нее и показали свою позицию, и уже организовывают флэш-мобы в ее поддержку. Эта солидарность спортивного сообщества вдохновляет и дает понимание, что все-таки у нас много адекватных людей, спортсменов. Здесь, мне кажется, уже больше спекуляций и какого-то хайпа… » - отметил Беленюк.

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Украинские спортсмены поддержали украинскую атлетку Ярославу Магучих, которая получила волну хейта после совместного фото с российской спортсменкой на Олимпиаде в Токио. Украинский золотой медалист, народный депутат из фракции «Слуга народа» Жан Беленюк написал на своей странице в Фейсбуке, что не стоит травить девушку за эмоции, когда в состоянии безумной эйфории ей хотелось обнимать всех вокруг. А легкоатлетка Ольга Саладуха предложила решить системные проблемы в украинском спорте, а не искать «зраду» там, где ее нет, потому что считает Ярославу Магучих настоящей патриоткой.

Экс-нардеп Ирина Фарион, комментируя фотографию 19-летней олимпийской медалистки Ярославы Магучих с ее российской соперницей Марией Ласицкене, назвала украинскую спортсменку "биомусором", и призвала Национальный олимпийский комитет Украины забрать у девушки бронзовую медаль.

Поддержал спортсменку также министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в эфире программы «Утро чемпионов» на телеканале «Украина 24». Он отметил, что ситуация с неудачным фото возникла из-за эмоциональности момента. Также он просит учитывать особенности жизни спортсменов, их тренировок на международных площадках и олимпийского протокола.

«Когда я видел, как она радовалась, как она была счастлива после победы, я понимал, что она, наверное, не чувствует, кто стоит рядом, потому что все спортсмены стояли рядом, поздравляли друг друга. Они много лет знакомы, выступают вместе, тренируются в какие-то моменты вместе. Я думаю, она не чувствовала на тот момент, что это такое политическое будет... Мы все знаем, что идет война с Россией. И мы видим, сколько наших воинов погибают на востоке. Но в спорте мы понимаем, что это сложная ситуация для спортсменов, поскольку они много вместе выступают», - сказал Гутцайт.