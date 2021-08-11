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Будем обниматься, когда Россия все нам вернет: Гордон о скандале с Магучих Журналист считает, что тренеры должны были провести разъяснительную работу

Украинским спортсменам не следует обниматься и фотографироваться с российскими под флагом Украины. Об этом в эфире программы "Время Голованова" на канале "Украина 24" сказал журналист Дмитрий Гордон, комментируя скандал с украинским бронзовым призером по прыжкам в высоту Ярославой Магучих.

Журналист высказал благодарность украинским спортсменам, которые завоевали медали на Олимпиаде в Токио.

"Я хочу поклониться всем украинским спортсменам, которые завоевали для нашей страны медали. Украина должна их чествовать, сказать им "спасибо", заплатить им и их тренерам большие деньги за труд", - сказал Гордон.

Журналист не осуждает спортсменку за совместное фото с россиянкой, но считает, что спорт - это политика, и поступать так, используя флаг Украины, нельзя.

"Я ее (Ярославу Магучих - ред.) не хочу осуждать, сразу скажу, но выскажу свою точку зрения. Вот мне говорят "спорт вне политики, ну обнялась она с россиянкой, так это же приближает нашу дружбу". Во-первых, спорт - это не просто политика, это большая политика. Неслучайно диктаторы так любят проводить Олимпиады… Кто такая Ласицкене? Это спортсменка, прославляющая Россию, государство Россия и флаг России, хотя они под ним не выступали. Ты можешь обниматься с ней по-человечески, но когда за тобой российский флаг, ты обнимаешься с человеком, который представляет государство-агрессора... Тренеры или официальная делегация должны были спортсменам это объяснить", - сказал Гордон.

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Журналист эмоционально высказался по поводу того, что Россия "должна вернуть Украине украденное".

"Я за объятия, но после того, как они вернут нам то, что украли, и покаются, суки, за то, что они наделали. Будем обниматься, целоваться и дружить, но сначала статус-кво восстановите", - сказал Гордон.

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Напомним, украинская спортсменка Ярослава Магучих оказалась в центре скандала после совместной фотографии с российской спортсменкой Марией Ласицкене, которая получила золотую медаль. Некоторые украинские спортсмены выступили в поддержку Магучих. В частности, как передает издание "Гордон", олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк заявил, что Магучих патриотка Украины. "Во-первых, ни на секунду не сомневаюсь, что Ярослава Магучих является патриотом Украины, и она реально герой, потому что боролась за такую медаль. По поводу травли ребенка, которому 19 лет, – я против этого. Считаю, что представители нашей делегации заранее должны были вести определенные разъяснительные мероприятия по поводу того, как те или иные действия могут повлиять в информационном пространстве на наших спортсменов, я думаю, что проблема именно в этом заключается", – сказал Беленюк.