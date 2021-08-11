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Только психи или агенты ФСБ стравливают Украину: Гордон о деятельности Фарион Журналист призвал украинские спецслужбы проверить биографию и деятельность политика

СБУ должна проверить, является ли общественный деятель Ирина Фарион агентом ФСБ России, и действительно ли она сотрудничала с КГБ в советское время. Об этом в эфире программы "Время Голованова" на канале "Украина 24" заявил журналист Дмитрий Гордон.

По словам журналиста, такие люди работают на раскол Украины.

"Я сознательно не называю фамилию этой дамы (Ирина Фарион, которая высказалась в адрес спортсменки Ярославы Магучих, сфотографировавшейся в обнимку с российской спортсменкой – ред.). Не хочу, чтобы СМИ делали рекламу людям, которые роз'єднують Україну. Эта дама делает все для того, чтобы Украине было больно", - сказал Гордон.

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Журналист призвал СБУ и спецслужбы проверить деятельность и биографию Фарион.

"Всегда надо изучать анкету, смотреть в корень. Кем была эта женщина в советское время? Она была членом КПСС и ответственной за работу с иностранными студентами. Я задаю себе вопрос: а кого в советское время назначали ответственным за работу с иностранными студентами? Конечно, верных осведомителей КГБ, другого варианта не было, об этом вам скажет любой кадровик из советского прошлого. Сразу вопрос к нашим спецслужбам: проверьте ее, была ли она агентом КГБ. По всем признакам косвенным – да, почему бы не проверить? Является ли она агентом ФСБ сейчас? Только агенты ФСБ или психбольные могут так стравливать людей в Украине", - сказал Гордон.

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Ранее Фарион, как передает "РБК Украина", назвала бронзовую олимпийскую чемпионку по прыжкам в высоту Ярославу Магучих "биомусором" и выступила за то, чтобы вернуть медаль назад. По ее словам, Магучих на весь мир заявила, что украинцы и россияне один народ. Украинская спортсменка оказалась в центре скандала после совместной фотографии с российской спортсменкой Марией Ласицкене, которая получила золотую медаль.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь в эфире "Украина 24" заявил, что украинские спортсмены на международных соревнованиях должны "держать высокий уровень ответственности за страну". "Я смотрел бой греко-римской борьбы в 2008 году между представителями России и Грузии. Когда грузин его победил, он не подал ему руки, а напомнил, что не поддерживает российскую агрессию и будет спортивным способом защищать свой народ", - сказал Креминь.

Как передает издание ZAXID.net, в 2013 году Фарион признала, что состояла в КПСС, хотя ранее отрицала это. По ее словам, она вступила в партию из карьерных соображений. В последнее время Фарион заявляла, что подрывала деятельность КПСС изнутри.