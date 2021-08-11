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"В Россию пойдут гробы": Гордон сомневается в нападении Путина осенью Журналист также считает, что "полное мировое презрение и усложнение санкций" президенту России не нужны

Массового наступления России на Украину осенью не произойдет, потому что Владимиру Путину не нужно, чтобы "в Россию шли гробы". Такое мнение в эфире программы "Время Голованова" на канале "Украина 24" высказал журналист Дмитрий Гордон, отвечая на соответствующий вопрос телезрительницы.

"Давайте попробуем встать на место Путина. Допустим, подготовил он наступление на Украину. Что это ему даст? Полное мировое презрение, усложнение санкций - это полбеды. Начнут гибнуть россияне. Ну вот если россияне, допустим, зайдут на территорию Украины. Начнут их убивать, украинцы будут защищать свою землю. Пойдут гробы в Россию. Это Путину нужно? Я сомневаюсь", - сказал журналист.

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Гордон отметил, что у него нет подтверждающих доводов, хотя эксперты думают иначе.

"У меня нет доводов, которые бы говорили в пользу того, что Путин начнет наступление на Украину. Хотя целый ряд моих собеседников говорят об обратном. И Андрей Николаевич Илларионов, и Альфред Кох и так далее. Давайте подождем", - сказал Гордон.

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Напомним, ранее в эфире "Украина 24" экс-советник Путина Андрей Илларионов заявил, что Путин может пойти на масштабное вторжение российских войск на территорию Украины. "Что касается того, может ли быть массовое вторжение российских регулярных войск в Украину. Да, может. Прежде всего Путину хотелось бы, чтобы в Украине произошло что-то типа Майдана... Он подает сигнал пятой колонне для поднятия мятежа", - считает Илларионов.

Ранее Илларионов прогнозировал возможное вторжение России в конце июня. "К концу июня... открывается возможность для проведения крупномасштабной операции", - прогнозировал Илларионов.