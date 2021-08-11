Гордон о языковом омбудсмене: защищать украинский в Украине - издевательство

По мнению журналиста, из-за деятельности таких людей, как Тарас Креминь, Украина "испытывает проблемы с Донбассом" и "сдала Крым"

Гордон о языковом омбудсмене: защищать украинский в Украине - издевательство

Украинский язык - неотъемлемая часть Украины, и защищать его - это издевательство. Такое мнение в эфире программы "Время Голованова" на канале "Украина 24" высказал журналист Дмитрий Гордон, критикуя деятельность языкового омбудсмена Тараса Креминя.

"Меня возмущает Тарас Креминь. Он стал языковым омбудсменом и вообразил себя борцом. Во-первых, защищать украинский язык в Украине – это издевательство, на мой взгляд. Потому что украинский язык – это неотъемлемая часть Украины. Человек, который раньше был доверенным лицом Януковича, сегодня за 90 тыс. грн в месяц заявляет, что тем, кто не хочет говорить по-украински, надо уезжать из Украины в Россию", - сказал Гордон.

Ведущий уточнил, что Креминь отреагировал на слова доктора Евгения Комаровского, и сказал, что если кому-то что-то не нравится, он должен уехать из страны туда, где будет чувствовать себя комфортно. 

"В моем понимании люди, которые говорят о таких вещах вслух, сеют ненависть, вражду, сталкивают украинцев лбами. Потому что если ты не хочешь говорить по-украински – ты враг. Если не хочешь ходить в церковь Киевского патриархата – ты враг и т.д. У меня есть ответ на этот вопрос: две категории людей могут заниматься этой антиукраинской деятельностью – эти люди являются врагами Украины.

Первое, идиоты, которые не понимают, что они делают. Второе, российская агентура. Ты что, не понимаешь, когда ты говоришь, что "кто не хочет говорить по-украински, уезжайте в Россию" - ты миллионы людей настраиваешь против украинского, против Украины. Кто тебе дал право выталкивать отсюда людей, которые считают Украину своей, но говорят на другом языке? Сколько эти идиоты будут командовать и говорить большинству? Я сказал это сознательно, потому что людей, которые говорят на русском языке в Украине и ощущают себя гражданами Украины – большинство. Сколько можно навязывать большинству глупости, разъединяющие страну?" - возмутился Гордон.

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Журналист считает, что из-за деятельности таких людей Россия аннексировала Крым и вторглась на территорию Донбасса.

"Хватит рвать Украину на части! Это из-за таких идиотов Крым сдали без боя. Потому что крымчане слушали этих идиотов и думали, что такая позиция государства. Это из-за них с Донбассом проблемы. А кто им давал право нарушать Конституцию Украины? Там же все четко написано", - сказал Гордон.

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Напомним, что ранее Креминь в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" прокомментировал заявление доктора Комаровского. "Я не могу понять, о чем можно говорить на эту (языковую - ред.) тему, когда есть Конституция, есть закон, есть решение Конституционного суда, есть публично утвержденный уполномоченный по защите государственного языка. О чем можно говорить? Уполномоченный выполняет конституционную норму, Конституция наделила государство полномочиями защищать граждан Украины и создавать лучшие возможности для своей реализации", - сказал Креминь.

16 июля вступили в силу очередные нормы языкового закона, которые касаются, в частности, использования украинского языка в культуре, туризме, книгоиздательстве. Фильмы на иностранном языке должны дублироваться или быть озвученными на украинском. Концерты, шоу и развлекательные мероприятия должны проходить на украинском. Украинский становится языком экскурсионного и туристического обслуживания. Все издатели должны издавать на украинском не менее 50% книг от всех изданных за год. Кроме того, лица, претендующие на должности, где использование государственного языка обязательно, должны будут сдавать тест на знание языка.

 

 

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