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В Украину вернется сильная жара: синоптик дала прогноз погоды на неделю В нескольких областях складывается "специфическая" погодная ситуация

Температура в Украине до выходных снизится, а уже на следующей неделе вернется сильная жара.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала.

"Погода у нас будет меняться в ближайшее время. В частности, наиболее существенные изменения коснутся температуры воздуха. Она будет претерпевать определенные колебания. С четверга и в конце недели температура в Украине немного снизится, это будет относительное похолодание - возможно, до +25...+27 градусов... Но на выходных она снова начнет расти. И с началом следующей недели нас в Украине снова ожидает жара, местами сильная и интенсивная", - сказала синоптик.

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Хала отметила, что на завтра объявлено штормовое предупреждение на юге и востоке Украины - это Харьковская, Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Херсонская и Запорожская области.

"Там сложится специфическая синоптическая ситуация. Ведь циклон, который располагается над Каспийским морем, будет влиять на юго-восточную часть нашей страны. Соответственно, там мы завтра ожидаем кратковременные грозовые дожди. Кое-где возможны шквалы и даже град. Следует понимать, что эти явления локальные, они не будут наблюдаться по всей территории. Но при их локальности они могут приобретать значительную интенсивность, именно в этом есть их опасность", - отметила она.

Ранее в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заведующая отделом прикладной метрологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что в Украине из-за климатических изменений становится все больше погодных аномалий, последние пять лет стали рекордно теплыми:

"К сожалению, мы действительно наблюдаем, что в течение последних дней, месяцев и даже лет у нас все чаще отмечаются аномальные погодные условия, все больше погодных экстремумов наблюдается. Это не случайность, это тенденция, которая характерна для наших сегодняшних условий. То есть мы отмечаем изменение климатической системы - повышается температура воздуха, изменяется термический режим, меняется продолжительность сезонов и, к сожалению, таких экстремальных температур у нас становится все больше. Причем именно аномалий, когда у нас достаточно жарко, становится все больше и больше".