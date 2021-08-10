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Alyona Alyona о дрифте на Софийской площади: меня заверили, что все разрешения есть На скандал отреагировали в Кабмине

Певица Alyona Alyona, которая участвовала в скандальном дрифте на Софийской площади в центре Киева, записала видеокомментарий, в котором объяснила свое поведение.

Как сообщается в сюжете программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24", певица уверяет, что об отсутствии разрешений на экстремальную съемку не знала.

"Во-первых, это не была съемка какой-то рекламы, или съемка какого-то моего клипа и тому подобное. В Украину прилетел гонщик Конор Шанон, который входит в топ-10 дрифтеров мира... Также меня заверили в том, что все разрешения у них есть, администрация предоставила, и по окончанию этого всего приедут клининговые машины, которые это все очистят", - рассказала Alyona Alyona.

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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко возмущен съемками экстремального вождения в Киеве. Он уже обратился в Нацполицию и КГГА с просьбой о тщательном расследовании инцидента.

"И здесь даже дело не в загрязненной брусчатке, которую хорошо, что уже отмывают. А, во-первых, в ужасном, ненадлежащем отношении к нашей культуре. Во-вторых - отношении к безопасности людей вокруг. И, в-третьих - к законодательству Украины, ведь разрешения на это не давало ни наше министерство, ни заповедник "София Киевская". Представьте себе такое, например, в Ватикане - на площади Святого Петра. Или перед собором Нотр-Дам де Пари. Уверен, все участники гонки, как и организаторы рекламных съемок, были бы или наказаны, или заплатили бы штрафы", - написал министр в своем Telegram-канале.

Напомним, что утром 10 августа на Софийской площади в Киеве водители спорткаров устроили дрифт возле исторического памятника ЮНЕСКО "София Киевская". Водители носились по пешеходной зоне без специального ограждения и испортили плитку, оставив черные следы. Всем возмущенным объясняли, что снимают рекламный ролик энергетического напитка с певицей Alyona Alyona, и все происходит с разрешения руководства самой "Софии". Полиция о заезде знала, в КГГА пытаются выяснить, почему никто не помешал такому экстриму в центре столицы.

Городская власть требует от правоохранителей объяснений. Там открыли уголовное производство по статье "хулиганство". Уборщики пытаются отмыть плитку возле уникального памятника ЮНЕСКО.