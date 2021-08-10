Alyona Alyona о дрифте на Софийской площади: меня заверили, что все разрешения есть

На скандал отреагировали в Кабмине

Alyona Alyona о дрифте на Софийской площади: меня заверили, что все разрешения есть

Певица Alyona Alyona, которая участвовала в скандальном дрифте на Софийской площади в центре Киева, записала видеокомментарий, в котором объяснила свое поведение.

Как сообщается в сюжете программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24", певица уверяет, что об отсутствии разрешений на экстремальную съемку не знала.

"Во-первых, это не была съемка какой-то рекламы, или съемка какого-то моего клипа и тому подобное. В Украину прилетел гонщик Конор Шанон, который входит в топ-10 дрифтеров мира... Также меня заверили в том, что все разрешения у них есть, администрация предоставила, и по окончанию этого всего приедут клининговые машины, которые это все очистят", - рассказала Alyona Alyona.

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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко возмущен съемками экстремального вождения в Киеве. Он уже обратился в Нацполицию и КГГА с просьбой о тщательном расследовании инцидента.

"И здесь даже дело не в загрязненной брусчатке, которую хорошо, что уже отмывают. А, во-первых, в ужасном, ненадлежащем отношении к нашей культуре. Во-вторых - отношении к безопасности людей вокруг. И, в-третьих - к законодательству Украины, ведь разрешения на это не давало ни наше министерство, ни заповедник "София Киевская". Представьте себе такое, например, в Ватикане - на площади Святого Петра. Или перед собором Нотр-Дам де Пари. Уверен, все участники гонки, как и организаторы рекламных съемок, были бы или наказаны, или заплатили бы штрафы", - написал министр в своем Telegram-канале.

Напомним, что утром 10 августа на Софийской площади в Киеве водители спорткаров устроили дрифт возле исторического памятника ЮНЕСКО "София Киевская". Водители носились по пешеходной зоне без специального ограждения и испортили плитку, оставив черные следы. Всем возмущенным объясняли, что снимают рекламный ролик энергетического напитка с певицей Alyona Alyona, и все происходит с разрешения руководства самой "Софии". Полиция о заезде знала, в КГГА пытаются выяснить, почему никто не помешал такому экстриму в центре столицы.

Городская власть требует от правоохранителей объяснений. Там открыли уголовное производство по статье "хулиганство". Уборщики пытаются отмыть плитку возле уникального памятника ЮНЕСКО.

Источник Украина 24 Теги Киев скандал авто Александр Ткаченко