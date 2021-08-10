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Дрифт на Софийской площади: появились новые подробности скандала в центре Киева Открыто уголовное производство по статье "хулиганство"

В центре Киева на Софийской площади два автомобиля устроили дрифт в пешеходной зоне, водители на большой скорости носились прямо возле прохожих. Как выяснилось, это снимали рекламу одного из энергетических напитков. Организаторы говорят, что гонки устроили с разрешения руководства Софии, а также заплатили за это деньги. В мэрии теперь требуют объяснений от полиции, которая также знала об акции. Коммунальщики тем временем отмывают следы от резины, которые остались возле уникального памятника ЮНЕСКО.

Как сообщается в сюжете программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24", в "Киевавтодоре" рассказали, что "ни корпорация "Киевавтодор", ни балансодержатель указанной Софийской площади, ДЭУ Шевченковского района, никакого разрешения на проведение съемки не давало".

Сейчас по заказу организатора съемки клининговая компания осуществляет мытье площади. Остались следы на брусчатке от автомобильных колес, от резины. После мытья покрытия брусчатки специалисты дорожно-хозяйственного предприятия обследуют указанную площадь, составят дефектный акт и передадут материалы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования инцидента.

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Корреспондент "Украина 24" Ирина Ухина рассказала о ситуации на месте происшествия:

"Мы сейчас на Софийской площади, видим, как убирают последствия утреннего дрифта, только начинают работу коммунальщики и клининговые службы. Видим, что они под давлением специальными моющими средствами очищают площадь. На каждый квадрат, чтобы отмыть, уходит достаточно много времени. На всей Софийской площади остались темные следы от колес автомобилей, которые дрифтовали. Это произошло возле самой Софии Киевской и вокруг памятника Богдану Хмельницкому. Как рассказала сотрудница одного из киосков, в 7:00 прошел этот дрифт. Она сказала, что территория была ограждена, поэтому никакой опасности для пешеходов она не видела. Но, говорит, было очень громко. При этом проводила съемки одна из крупных компаний. Это была съемка рекламы. Городской совет рассказал, что разрешений на проведение такой съемки не предоставлял, он уже обратился в полицию, полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство".

Напомним, ранее в центре Киева водитель автомобиля Lexus из-за дорожного конфликта ударил ножом водителя эвакуатора.

На улице Шота Руставели между водителями иномарки и эвакуатора возник конфликт, перешедший в драку. Сначала мужчины дрались через окно. В этот момент водитель иномарки ударил ножом оппонента. Затем конфликт перешел уже на улицу. Остановили драку случайные прохожие. После водитель иномарки уехал, а на место вызвали полицию.