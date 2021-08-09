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Языковой омбудсмен о скандале с Магучих: нужно держать ответственность за страну Тарас Креминь отметил, что беседовал с министром спорта о поведении украинцев на соревнованиях

Украинские спортсмены на международных соревнованиях должны "держать высокий уровень ответственности за страну".

Об этом рассказал в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" языковой омбудсмен Тарас Креминь, комментируя скандал на Олимпиаде с украинской спортсменкой Ярославой Магучих, которая сфотографировалась в обнимку с россиянкой.

"Что касается спортивной дипломатии, на эту тему мы встречались не только со спортсменами, но и с министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом. Говорили в каком контексте – что во время проведения и участия в официальных брифингах и пресс-конференциях все-таки граждане Украины обязаны пользоваться государственным языком и держать высокий уровень ответственности за страну, которая их командировала на знаковые соревнования планетарного масштаба. Наша встреча с господином министром несла декларативный характер", - рассказал Креминь.

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На вопрос, осуждает ли он поступок спортсменки, языковой омбудсмен ответил:

"Я смотрел бой греко-римской борьбы в 2008 году между представителями России и Грузии. Когда грузин его победил, он не подал ему руки, а напомнил, что не поддерживает российскую агрессию и будет спортивным способом защищать свой народ. Вопрос субординации к своим гражданам определяется в том числе и позиционированием к представителям тех стран, которые были представлены на соревнованиях. Я не разделяю принципов объятий, рукопожатий и много чего другого в публичной плоскости под флагом Украины".

При этом Креминь отметил, что вопросы спортивной дипломатии очень важны.

"Никто этому вопросу не уделял отдельного внимания, а напрасно. Хотя я замечаю, что по крайней мере использование государственного языка нашими спортсменами имеет другое качество. Плохо, что об этом говорит уполномоченный или еще кто-то, важно, чтобы это было вопросом мировоззрения и сознательности. Перед Евро-2020 я встречался с председателем Ассоциации украинского футбола, и мы увидели, что в большинстве своем спортсмены начали лучше и больше говорить по-украински", - сказал он.

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Напомним, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, выигравшая бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио, оказалась в центре скандала из-за фотографии в обнимку с российской спортсменкой Марией Ласицкене.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр напомнила, что Магучих является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. Замминистра пообещала провести беседу со спортсменкой после ее возвращения из Токио.

"Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война. Это накладывает определенные ограничения и ответственность. Верное следования спортивным традициям, например, фото объятий со спортсменами-гражданами РФ, когда они становятся призерами, сразу использует враг как информационно-психологическую пушку, которая демонстрирует миру, что "их здесь нет", - заявила она.

При этом Маляр призвала "прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение".