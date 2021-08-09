20:41, Сегодня

"О чем можно говорить?" Языковой омбудсмен ответил Комаровскому насчет украинского языка Тарас Креминь напомнил доктору о требованиях украинского законодательства

Языковой омбудсмен Тарас Креминь в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" прокомментировал заявление доктора Евгения Комаровского, который выразил возмущение языковой политикой в Украине.

"Когда я абсолютно случайно узнаю о том, что кто-то начинает говорить о том, что он бы выехал из страны 30 лет назад, если бы узнал о том, что будет уполномоченный по защите государственного языка, на пустом месте… Я тогда не могу понять, о чем можно говорить на эту тему, когда есть Конституция, есть закон, есть решение Конституционного суда, есть публично утвержденный уполномоченный по защите государственного языка. О чем можно говорить? Уполномоченный выполняет конституционную норму, Конституция наделила государство полномочиями защищать граждан Украины и создавать лучшие возможности для своей реализации. Поэтому любые комментарии на эту тему не имеют никакой перспективы", - заявил он.

Читайте также: Языковой омбудсмен о Булгакове: школы могут сами выбирать тексты для изучения

Напомним, доктор Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" выразил возмущение тем, что в Украине существует языковой омбудсмен, который "считает проценты сказанных слов".

"Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы уехал и увез всю свою семью. Но мы все молчим", - сказал Комаровский.

Ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как украинская сфера обслуживания восприняла норму об обязательном обслуживании на государственном языке.