20:14, Сегодня

Языковой омбудсмен о Булгакове: школы могут сами выбирать тексты для изучения

В Украине заведения образования могут выбирать литературу для изучения, которую считают нужной.

Об этом рассказал в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" языковой омбудсмен Тарас Креминь.

"Сегодня на выбор директоров школ есть разные образовательные программы, в зависимости от того, какого типа это заведение. Но в любом случае тексты, которые приобрели мировое признание, которые читались и продолжают обсуждаться, должны иметь место. Нельзя исключать из школьной программы или по крайней мере не давать для чтения как дополнительные тексты те, которые вызвали общественный резонанс. Мы можем так говорить о писателях разных периодов, эпох, в том числе тех, которые давно прошли", - отметил Креминь.

На вопрос, поддерживает ли он изучение в школе произведений Михаила Булгакова, языковой омбудсмен ответил: