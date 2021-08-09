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Угроза часто демонстративная — психолог о недавних попытках терактов в Украине Эксперт рассказал, как распознать реальную угрозу

В Кривом Роге мужчина взорвал гранату во время задержания, пострадал он сам и трое полицейских. Также на днях АТОшник принес гранату в Кабмин. Эти и подобные случаи прокомментировал психолог, эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Есть такая точная поговорка: хороший человек видит хорошие знаки, плохой человек видит плохие. Люди, встревоженные всегда, видят возможность встревожиться еще больше и опасаться чего-то, что происходит вокруг нас. У нас создается ощущение, что действительно агрессии стало больше, угроз больше, поэтому мы тревожимся, и все больше и больше замечаем те сигналы, которым раньше не придали бы значения. Означает ли это, что агрессии стало больше? Скорее всего, нет. Просто мы становимся более чуткими и чувствуем себя более неуверенными", — сказал он.

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Эксперт ответил на вопрос, как отличить явную угрозу от мнимой.

"Очень часто угроза демонстративная, которая происходит на людях, носит исключительно демонстративный характер, основная задача таких людей – привлечь внимание к себе. С точки зрения безопасности нужно разорвать дистанцию, отойти подальше, это лучшее, что вы можете сделать, чтобы не усугублять ситуацию. Мы все-таки несерьезно относимся к реальности угрозы, и для этого есть основания. Мы помним, что было несколько случаев якобы минирования моста Метро в Киеве, был теракт в Киеве год назад, когда гражданин захватил отделение банка в центре города. Был теракт в Луцке, когда была захвачена маршрутка. И каждый раз теракты заканчивались ничем. И у нас формируется ощущение, что что бы ни происходило, должно закончиться хорошо, и угрожающих людей воспринимаем как людей, привлекающих внимание, зачастую так и есть. Но в некоторых случаях, как вчера, когда пострадал человек, речь идет о деструкции личности, желании нанести ущерб самому себе. И это об одиночестве, депрессивных состояниях, личных проблемах", — сказал он.

Напомним, 4 августа в Кабинет министров зашел мужчина с гранатой и заявил, что здание захвачено. Он вел себя агрессивно, угрожал взорвать гранату и сказал, что живым оттуда не уйдет. После переговоров с правоохранителями он согласился отдать гранату и сдался.

Мужчину задержали, им оказался ветеран АТО на Донбассе, инвалид войны Владимир Прохнич. Позже Печерский райсуд Киева арестовал его на 60 дней.

У ветерана были боевые ранения и контузии, на его глазах гибли друзья, рассказал бывший нардеп Сергей Мельничук – первый командир батальона "Айдар", в котором служил Прохнич.

"Это последствия ситуации, когда у людей все накипело, и уже переходит за край. Видно, что человек в состоянии аффекта, у него просто крышу сорвало, если по-простому говорить", — заявил первый командир "Айдара".