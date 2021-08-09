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В Днепре ребенок утонул в аквапарке, подробности с места событий Мальчик утонул в бассейне для взрослых, когда мать отлучилась

Девятилетний мальчик утонул в аквапарке в Днепре. Он приехал туда с родителями, но когда плавал в бассейне, мама отлучилась. В этот момент и произошла трагедия. Подробности в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

9-летнего мальчика нашел без сознания в воде один из спасателей. Его вытащили из воды и начали реанимировать, подключились медики, но бесполезно. Реанимировать ребенка пытались на протяжении получаса. В итоге медики констатировали смерть.

Известно, что ребенок приехал в Днепр из соседнего городка с мамой и крестным отцом. Но когда случилась трагедия, взрослых рядом не было. По версии, которая циркулирует в соцсетях, мальчик прыгнул в бассейн и, вероятно, сломал шею. Это был глубокий бассейн для взрослых, около 2 м глубины.

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Пока полиция изучает обстоятельства, претензий не выдвигают пока ни к матери мальчика, ни к сотрудникам аквапарка. На данный момент происшествие квалифицируется как несчастный случай.

В самом аквапарке деталей узнать не удалось — там внезапно объявили санитарный день. Об этом говорится на сайте учреждения, также объявление вывесили прямо при журналистах на главном входе в аквапарк. Люди пытались туда попасть, но в итоге уходили разочарованными.

Напомним, в конце июля в Днепре в одном из скверов четырехлетний мальчик погиб, упав в фонтан. Трагедия произошла, когда мальчик гулял в сквере с родителями. Когда те отвлеклись, малыш вылез на бордюр фонтана, поскользнулся и упал на металлические штыри конструкции фонтана.

С многочисленными травмами ребенка на скорой доставили в больницу. Угрозой для жизни стала рана промежности. В реанимации пытались стабилизировать состояние после операции, однако утром 25 июля зафиксировали смерть.

Кроме того, в Киеве на Куреневке 4 августа произошел пожар на складах. Спасатели тушили пожар около трех часов. Ближе к вечеру стало известно, что пожар ликвидирован, обошлось без раненых и погибших.