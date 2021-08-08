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Это может убить людей: эксперт не рекомендует кулинарию в непроверенных местах Максим Несмиянов рассказал, чем могут быть опасны готовые блюда в магазинах

Готовые блюда в супермаркетах часто готовят из залежавшихся или даже просроченных продуктов — об этом заявил в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

"Это правда. Например, я прихожу и вижу – готовая курица-гриль лежит без холодильника уже 24 часа. Мне говорят: это же мясо, с ним ничего не будет. Но даже если вы несвежее взяли – оно уже испорченное. Некоторые особо одаренные товарищи в кулинарии реально берут просроченную колбасу, просроченное мясо, все это отправляют на кулинарию, перерабатывают, у них даже мысль не возникает, что они могут просто убить людей, и продают это в кулинарии. Я бы от кулинарии в непроверенных местах отказался", — сказал он.

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Ранее сообщалось, что ежегодно на прилавках украинских магазинов становится больше продуктов, содержащих опасные для здоровья компоненты. Некоторые из них в Украине разрешены в небольшом количестве, а некоторые - запрещены, однако информацию о них на упаковке хорошо маскируют.

Также Максим Несмиянов рассказывал, какие уловки маркетологов заставляют покупателя тратить больше денег.