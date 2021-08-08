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Составляется портрет покупателя: эксперт рассказал о подвохе скидочных карт Максим Несмиянов рассказал, как скидки заставляют покупателя тратить больше

У скидочных карт от супермаркетов есть подвох — об этом рассказал в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

"Сегодня разработали карты – приходите к нам, у вас 2-3 копейки будет бонус. О вас составляется портрет – что ваша семья ест. Вы, например, едите 2,3,5 кг сыра. И они понимают, что можно увеличить ваше потребление. Самый простой и яркий пример, автовладельцы меня поймут – вам на карту приходит индивидуальная скидка на литр бензина, но если вы покупаете 10, 20, 30 литров. То же самое в супермаркетах", — сказал он.

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Эксперт объяснил, что по акции есть риск купить слишком большое и ненужное количество товара.

"Когда они доработают базу, поймут наш портрет, они скажут: купите 5 кг сыра и получите скидку условно 1 грн с килограмма. А зачем вам столько сыра? По мясу, конечно, можно заморозить, но тут надо учитывать, что так увеличивается потребление, многие люди начинают просто переедать. Или продукты портятся", — сказал он.

Также Максим Несмиянов рассказывал, чем опасна готовая кулинария в магазинах и как выбирать такие продукты.

Ранее сообщалось, что ежегодно на прилавках украинских магазинов становится больше продуктов, содержащих опасные для здоровья компоненты. Некоторые из них в Украине разрешены в небольшом количестве, а некоторые - запрещены, однако информацию о них на упаковке хорошо маскируют.